Diriliş Ertuğrul’a dört yeni oyuncu

Moğolların geri dönüşüyle dizinin 116. bölümünde oyuncu kadrosuna dahil olan Barış Bağcı (Noyan), Gönül Nagiyeva (Almıla Hatun), Ali Buhara Mete (Mergen) ve Şerif Bozkurt (Belgütay) izleyenlerin büyük beğenisini kazandı.

Fenomen dizinin ikinci sezonunda canlandırdığı Noyan karakteriyle izleyenlerin gönlünde taht kuran usta oyuncu Barış Bağcı, 116. Bölümde sürpriz bir şekilde Diriliş Ertuğrul dizisine geri döndü. Noyan’ın dönüşü izleyicileri heyecanlandırırken sosyal medyada gündem oldu.

Cengiz Han’ın Oğlu Ögeday’ın Askerleri

Moğollar, Anadolu’yu istila etmek için hazırlıklara başlarken, Noyan’da Cengiz Han’ın oğlu Ögeday’ın emriyle Anadolu’nun istilası için görevlendirildi. Dizinin kadrosuna, Barış Bağcı (Noyan) dışında Gönül Nagiyeva (Almıla Hatun), Ali Buhara Mete (Mergen) ve Şerif Bozkurt’ta (Bergütay) dahil oldu. Kanun namına, Mahkumlar, Aramızda Kalsın gibi bir çok dizi ve film projesinde yer alan başarılı oyuncu Gönül Nagiyeva dizi de Noyan’ın kız kardeşi Almıla karakteriyle izleyici karşısına çıktı. Moğol istilası öncesinde, ağabeyi Noyan tarafından ajanlık faaliyetleri yürütmesi için yakın ekibinde bulunan Mergen ve Belgütay birlikte Anadolu’ya gönderilen Almıla Hatun, deri ticareti ile uğraşan bir grubun lideri olarak görülüyor. Etkileyici tarzıyla ve savaşçı karakteriyle izleyicinin büyük beğenisini toplayan Almıla Hatun’un yakın ekibinde yer alan Mergen ise kendini Almıla’nın kardeşi olarak tanıtıyor. Ekibin avcısı, yumuşak görünümlü fakat tehlikeli, sinsi ve vahşi bir savaşçı olan Mergen karakterine ise Ali Buhara Mete hayat veriyor. Sevilen oyuncu Mete, daha önce Kurtlar Vadisi Pusu, Posta Kutusu ve Yarım Kalan gibi dizilerde yer aldı. Kış güneşi, Kayıp Şehir, Kurşun Yarası ve Issız Adam gibi projelerde gösterdiği oyunculuk performansıyla göz dolduran Şerif Bozkurt ise ekibin kahini olup kendisini deri ustası olarak tanıtan Belgütay karakterini canlandırıyor.

