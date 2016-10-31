Türkiye’nin sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul’da kullanılan kılıç ve baltaların benzerleri Bursa'da yapılıyor. Türkiye ve Arap ülkelerinde sevilerek izlenen dizide Ertuğrul Gazi’nin kullandığı kılıca büyük talep var. Bursalı bıçakçılar el yapımı Ertuğrul kılıçlarını satmaya yetiştiremiyor. Ertuğrul kılıçları Türkiye ve Arap ülkelerinde büyük rağbet görüyor.

Ertuğrul kılıçlarını ağırlığına göre 400 ila bin 200 lira arasında sattığını söyleyen Şen Bıçak’ın sahibi Aziz Şen, “Günümüzdeki dizilerden sonra eski ustalıklar da geriye dönmeye başladı. Ürettiğimiz kılıçlar diziden sonra büyük rağbet görüyor. Artık bütün kılıçların ortak ismi Diriliş oldu. Müşterilerimiz Diriliş kılıcı istiyor. Bize yaptırdıkları kılıçların üzerine Kayı boyunun damgası, hediye edecekleri insanların isimleri veya ayet-i kerime yazılmasını istiyorlar. El yapımı kılıçlar eskiden bu kadar çok satılmıyordu. Diziyle birlikte eski el sanatları canlanıyor. El yapımı bir kılıç 3-4 günde yapılıyor. 1 ila 3 kilo ağırlığında oluyor. Fiyatlar ise 400 ila bin 200 lira arasında değişiyor. Yurt dışından ve Türkiye’nin bütün vilayetlerinden sipariş alıyoruz” dedi.



Burak Türker

