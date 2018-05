Diriliş’in senaristi: 1 yıldır evden çıkmıyorum

Bilecik’te İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "Şeyh Edebali Edebiyat Mektebi ve Medeniyet Söyleşileri’’ programına konuşmacı olarak katılan Mehmet Bozdağ, lise öğrencileriyle bir araya geldi. Bozdağ, burada öğrencilere bu mesleğe nasıl başladığını ve yaptığı diziler hakkında bilgi vererek, "Türkiye’nin en büyük problemlerinden bir tanesi hakikatli yoğun bir çalışma. Aslında Diriliş Ertuğrul çok ciddi bir hikayeyi anlatma gayesinde ve ben bunu yaparken biraz sonra anlatacağım her sahneyi tasarlarken her sahneyi yazarken derin bir okumalar ve derin bir mesajlar taşıyor. Bunun için de gece gündüz çalışıyoruz. Aşağı yukarı 1 buçuk yıldır hiçbir yere gidemedim. Bilecik’e gelmemin nedeni Fahri Tuna ağabeyim çok güzel bir proje hazırlamış onun kapanış programında yalnız bırakmamak ve burada salonu dolduran siz gençlerle bir araya gelmekti. Buraya geldim çünkü bir zamanlar bende bu genç kardeşlerim gibiydim. Benimde büyük hayallerim vardı, hedeflerim vardı. Allah nasip etti oldu. O yüzden bu sıralarda oturan arkadaşlara bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Eğer hayal ediyorsanız, hayal ettiğiniz doğrultuda çalışıyorsanız, sabırlıysanız ve her şeyden önemlisi inat ediyorsanız, iyi bir anlamda söylüyorum bunu, Allah bütün kapıları açıyor ve istediğiniz hayallere ulaşabiliyorsunuz" dedi.

"DİZİYİ YAZMADAN ÖNCE ERTUĞRUL GAZİ NE HAYAL KURDU ONU DÜŞÜNDÜM"

Diriliş Ertuğrul dizisinin hikayesinin nasıl başladığını anlatan Bozdağ, "Diriliş Ertuğrul’da fragmanda gördünüz ’Allah bir yiğit çıkarır Kudüs’e tüm alem İslam’a lider olur’ tarzında bir cümlesi var. Ben hep şeyi düşündüm. Bilecik’te Şeyh Edebali’nin tekkesinin olduğu yer, Söğüt’te 400 çadırlık bir obadan cihan devletin ve Kayı Boyu’nu. Anadolu Selçuklu Devleti sonlarına doğru Söğüt’te liderlik yapan Osmangazi’nin boyu ve onun yol arkadaşları dünyanın en büyük devletinin tohumlarını atabildiler. Hep şunu düşündüm Şeyh Edebali’nin dergahına girdiği vakit Osmangazi veya Bilecik’te atıyla tur atarken acaba şunu düşünmüş müdür bence düşünmüştür. Bir gün Kostantiniye’yi alabilir miyiz? Bir gün yaşadığımız coğrafyanın insanlarının problemlerinin çözecek enerjiyi oluşturabilir miyiz? Bir gün Moğolları Anadolu’dan def edip Haçlıları Anadolu’dan uzaklaştırıp adalet sancağımızın gölgesini dört bir yana salabilir miyiz? O 400 çadır içerisinde Ertuğrul Gazi çocuklar uyurken eşiyle ne konuşurdu bu hayali kurduklar mı onu düşündüm. Bu hali kurarak yola çıktıklarını düşündüm. Peki bu hayali nasıl gerçek olacaktı sorusu aslında bizim hikayemizi şekillendiren soru" ifadelerini kullandı.

"GENÇLER BAMBAŞKA BİR SERÜVENE YOL AÇABİLİR"

Bozdağ, dönüp baktığım vakit Osmanlı Devleti’nde herkesin ilk kuruluş dönemindeki tarihsel hikayesinde o hayal ettikleri insanı gördüklerini ifade ederek, "Osmanlı Devleti kurulduktan yıllar sonra şehzadeler kavgası başlamamış. Osmanlı Devleti’nin 2’inci padişahı Orhangazi zamanında kardeşi Alaaddin, devletin veziri ve zaten buradan başarı gelir. Dönüyoruz Büyük Selçuklu Devleti’ne bakıyoruz. Tuğrul ile Çağrı Bey 2 kardeş büyük olan küçük kardeşine makamı veriyor ve Büyük Selçuklu Devleti kuruluyor. Ama ne zaman şehzadeler arası kavgalar başladı, taht kavgası başladı bir yıkılış sürecine doğru giden bir dünya var. O yüzden buradaki genç kardeşlerim eğer düşünce okulunda burada bir cümleyle başladıkları hikayeye ileride bambaşka serüvenlere yol açabilir. Romana, şiire, senaryoya dökebilir. Burada dikkat etmeniz gereken faktör kesinlikle bir iddia sahibi olmaları lazım çünkü tarihi şekillendirebilir ama bu iddiasının içerisini dolduracak muazzam bir sabır müthiş bir çalışma istifi" şeklinde konuştu.

"DİRİLİŞ ’ERTUĞRUL’ DİZİSİ 60 ÜLKEDE BAŞARILI"

Son olarak dizi hakkında bilgiler de paylaşan Bozdağ, şunları kaydetti:

"Bir kere çok iyi bir ekiple çalışmak gerekiyor. Ben yapımcı ve senaristim projeyi tasarlarım ama kostümcümüzün iyi olması lazım, sanat yönetmenimizin iyi olması lazım, makyözün iyi olması lazım, yönetmenin iyi olması lazım, oyuncularınızın aşkla çalışması lazım. Yaklaşık 120-130 dakika bizim diziyi çekmek o kadar zor ki arkadaşlar ama biz 5-6 günde bitirebiliyoruz. Bir bakıyorsunuz gece 1’de oyuncu beni arıyor senaryoyu böyle yapsak daha iyi olur mu diye. Yönetmen arıyor herkes delicesine sevdalı bir şekilde bu da ister istemez seyirciye yansıyor. Bence en temelinin aşk olduğunu düşünüyorum. Diriliş Ertuğrul dizisi 60-70 ülkede başarılı. Birçok Türk dizisi böyle. Ümit ediyorum inşallah bundan sonraki süreçte bunu aşarız. Çünkü sistem çok önemli, bireysel yetenekleri çok iyi olabilir ama sistem eğer bu yeteneği öldürüyorsa bu hiçbir anlam ifade etmiyor" dedi.

"Şeyh Edebali Edebiyat Mektebi ve Medeniyet Söyleşileri" sonunda projeye katılan öğrencilerin sertifikaları takdim edilirken, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, konuşması için teşekkür ettiği Mehmet Bozdağ ve moderatör Fahri Tuna’ya Bilecik’e özgü hediyeler takdim etti.

Cem Kaan Toka