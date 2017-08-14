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Diş beyazlatma tedavisinde bilinmesi gerekenler

Prof Dr. Ömer Kutay, diş beyazlatma tedavisi hakkında bilgi verdi. Kutay, işlem gören hastaların iki hafta boyunca renklendirici içeren yiyecek ve içeceklerden uzak durması gerektiğini belirtti.

Diş beyazlatma tedavisinde bilinmesi gerekenler

14 Ağustos 2017 13:39

Prof Dr. Ömer Kutay, ‘bleaching’ olarak ta bilinen diş beyazlatma tedavisi hakkında açıklamalarda bulundu. Kutay, hastaların diş beyazlatma işlemini genellikle diş taşı ve plak temizliğiyle karıştırdığının altını çizerek, “Diş beyazlatmanın amacı uygulanan beyazlatma ajanıyla dişin kendi ana rengini açarak diş renginin değiştirilmesidir. Öncelikle hastanın varsa diş taşları temizlenip dişlerin üzerindeki plak uzaklaştırılır. Dişler beyazlatma ajanın uygulanmasına hazır hale getirilir. Diş etlerine ışıkla sertleşen koruyucu uygulanır. Diş etleri korumaya alınır” dedi.

Uygulamadan sonra dişlere bleaching kimyasal ajanı uygulandığını belirten Kutay şunları aktardı: “Bu kimyasal ajan hidrojen peroksittir. İçerisindeki asit ile dentin kanalları açılarak kimyasaldaki oksijen kanallardan geçerek dişin rengini açar. Uygulanan ajanın markası ve içeriğine göre aktif etmek için lazer kullanılabilir, ya da sadece sürülerek beklenebilir. İşlem markaya göre 20-40 dakika sürmektedir. Hastanın istediği beyazlatmanın oranına göre birkaç seans daha planlanarak uygulanır. Tedavi sonrasında ortalama 2-4 ton renk açılabilir”.

“Doktor kontrolünde yapılmalı”

Prof Dr. Ömer Kutay beyazlatmanın iki yolla yapılabildiğini belirtti. Kutay, “Ofis bleaching dediğiniz yani doktor kontrolünde yapılan beyazlatma ve home bleaching (evde yapılan beyazlatma)şeklinde 2’ye ayrılır. Evde uygulanan beyazlatma genelde hekimler tarafından tercih edilmemektedir. Hasta evde beyazlatma işlemini doğru uygulamaması gibi durumlarda aşırı hassasiyet ya da tam istenilen beyazlığa ulaşamama gibi sonuçlar oluşabilir. O yüzden en güvenilir olanı klinikte doktor kontrolünde yapılan beyazlatma işlemidir” şeklinde konuştu.
Prof Dr Ömer Kutay, şu uyarılarda bulundu: “Hastalar işlem sonrası iki hafta boyunca renklendirici içeren besin ve içecekler salça,çay gibi renk verebilecek besinlerden uzak durulması gerekmektedir. Beyazlatma Sonrası hassasiyeti önleyici beyazlatma etkisi olan macunlar önerilebilir”. 


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