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Diş fırçasını ıslatmayın

Diş eti hastalıklarından ve diş çürüklerinden korumak için dişlerin günde en az iki defa fırçalanması gerektiğini belirten Diş Hekimi Zafer Kazak, diş fırçasının ıslatılmaması gerektiğini söyledi.

Diş fırçasını ıslatmayın

23 Ocak 2017 10:40

Medicadent Diş Kinikleri Kurucusu Ve Global Diş Hekimleri Derneği Başkanı Diş Hekimi Zafer Kazak, "Diş fırçası, diş ve diş eti birleşimine 45 derece açı ile yerleştirilmeli ve 10 kere dairesel olarak hareket ettirilmelidir. Fırça daha sonra bir fırça boyu ilerletilmeli ve tüm diş yüzeyleri yanak ve dil tarafında aynı şekilde fırçalanmalıdır. Çiğneme yüzeyleri ise ileri geri hareketlerle fırçalanmalıdır" dedi.
Dişlerin iki dakika fırçalanması gerektiğini kaydeden Diş Hekimi Zafer Kazak, diş fırçası ile ilgili yapılması gerekenleri şu şekilde sıraladı: “Diş fırçalamaya başlamadan önce asla fırça ıslatılmamalıdır. Fırça başı küçük ve orta sertlikte fırçalar tercih edilmelidir. Kullanılan macun miktarı fındık büyüklüğünü geçmemelidir. Ağız temizliği, fırçalama ve diş arası temizliği aşamalarından oluşur. Sadece fırçalama yapmak hiçbir zaman tam bir temizlik sağlamaz. Fırçalama sonrası dişlerin ara yüzeylerinin temizlenmesi amacıyla diş ipi ya da arayüz fırçası kullanılmalıdır. Bu ürünlerin günde bir defa kullanımı uygundur.”

Ağız bakımını desteklemek için gargaraların kullanılabileceğini ifade eden Kazak, “Ağız gargaralarının kullanımı hiçbir zaman diş fırçalamanın ve/veya diş arası temizliğinin yerine geçmez. Sadece destekleyici etkiye sahiptir. Her marka fırçanın boyutu, şekli, fırça kıllarının dizilişi ve kılların sertliğine göre farklılık göstermektedir. Sert kıllara sahip diş fırçaları diş minesine zarar verebileceği ve diş eti çekilmesi yapabileceği için tercih edilmemelidir” diye konuştu. 

Etiketler: diş fırçası


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