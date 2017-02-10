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Dış ticaret endeksleri açıklandı! | 2016 yılı Aralık ayı 'Dış Ticaret Endeksleri' açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), açıkladı.. İhracat birim değer endeksi Aralık ayında yüzde 0,5 azaldı.

Dış ticaret endeksleri açıklandı! | 2016 yılı Aralık ayı Dış Ticaret Endeksleri açıklandı

10 Şubat 2017 10:09

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı Aralık ayı 'Dış Ticaret Endeksleri'ni açıkladı. Buna göre; ihracat birim değer endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, 'gıda, içecek ve tütün'de yüzde 8,5 ve 'imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayi'nde yüzde 1,6 azalırken, 'ham maddeler' de (yakıt hariç) yüzde 8,3 ve 'yakıtlar'da yüzde 33,1 arttı.

Bir önceki yıla göre azaldı

İhracat birim değer endeksi 2016 yılı dördüncü çeyrekte bir önceki yılın dördüncü çeyreğine göre yüzde 0,9 azaldı. Endeks, 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 4,2 azaldı.

İthalat birim değer endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,7 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, 'gıda, içecek ve tütün'de yüzde 3,2, 'yakıtlar'da yüzde 2,4 ve 'imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayi'nde yüzde 2,1 azalırken, 'ham maddeler'de (yakıt hariç) yüzde 2,9 arttı.

İthalat birim değer endeksi 2016 yılı dördüncü çeyrekte bir önceki yılın dördüncü çeyreğine göre yüzde 2,1 azaldı. Endeks, 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 7,8 azaldı.

İhracat miktar endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,4 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, 'gıda, içecek ve tütün'de yüzde 8,2, 'ham maddeler'de (yakıt hariç) yüzde 15,1 ve 'imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayi'nde yüzde 8,9 artarken, 'yakıtlar'da yüzde 21,5 azaldı.

İhracat miktar endeksi 2016 yılı dördüncü çeyrekte bir önceki yılın dördüncü çeyreğine göre yüzde 5,7 arttı. Endeks, 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 3,7 arttı.

İthalat miktar endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, ''gıda, içecek ve tütün''de yüzde 0,9, 'ham maddeler'de (yakıt hariç) yüzde 10,8, 'yakıtlar'da yüzde 2,8 ve 'imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayi'nde yüzde 2,2 azaldı.

İthalat endeksi arttı

İthalat miktar endeksi 2016 yılı dördüncü çeyrekte bir önceki yılın dördüncü çeyreğine göre yüzde 5,1 arttı. Endeks, 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 3,9 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2016 Kasım ayında 138,3 olan ihracat miktar endeksi yüzde 2,1 artarak, 2016 Aralık ayında 141,2 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2015 Aralık ayında 130,3 olan ihracat miktar endeksi yüzde 9,4 artarak, 2016 Aralık ayında 142,6 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2016 Kasım ayında 129 olan ithalat miktar endeksi yüzde 3,8 artarak, 2016 Aralık ayında 133,9 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2015 Aralık ayında 135,5 olan ithalat miktar endeksi yüzde 5,2 artarak, 2016 Aralık ayında 142,5 oldu.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2015 yılı Aralık ayında 110 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 2016 yılı Aralık ayında 110,2 oldu.

Dış ticaret haddi, 2016 yılı dördüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre 1,3 puan artarak 110,1 oldu. 2016 yılında ise önceki yıla göre 4,2 puan artarak 111,2 oldu. 

Etiketler: dış ticaret, ihracat, Türkiye İstatistik Kurumu


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