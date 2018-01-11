Dış ticaret endeksleri açıklandı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Kasım ayı dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre; ihracat birim değer endeksi Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,2 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 4,6 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 0,2, yakıtlarda yüzde 24,8 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 5,2 arttı.

İthalat birim değer endeksi yüzde 10,7 arttı

İthalat birim değer endeksi Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,7 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 2,5 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 18,4, yakıtlarda yüzde 32,7 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 5 arttı.

İhracat miktar endeksi yüzde 6,6 arttı

İhracat miktar endeksi Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,6 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 11,4, yakıtlarda yüzde 1,1 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 10 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1,7 azaldı.

İthalat miktar endeksi yüzde 9,6 arttı

İthalat miktar endeksi Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,6 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 26,8, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 6,1, yakıtlarda yüzde 10 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 9,2 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi yüzde 1,4 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2017 Ekim ayında 145,4 olan ihracat miktar endeksi yüzde 1,4 artarak, 2017 Kasım ayında 147,4 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2016 Kasım ayında 143,1 olan ihracat miktar endeksi yüzde 6,6 artarak, 2017 Kasım ayında 152,6 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi yüzde 3,3 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2017 Ekim ayında 147,9 olan ithalat miktar endeksi yüzde 3,3 azalarak, 2017 Kasım ayında 143 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2016 Kasım ayında 130,1 olan ithalat miktar endeksi yüzde 9,8 artarak, 2017 Kasım ayında 142,8 oldu.

Dış ticaret haddi 2017 yılı Kasım ayında 104,5 olarak gerçekleşti

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2016 yılı Kasım ayında 110,9 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 6,4 puan azalarak, 2017 yılı Kasım ayında 104,5 oldu.