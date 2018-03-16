'Dış ticaret' endeksleri açıklandı

İthalat birim değer endeksi yüzde 10,8 arttı

İthalat birim değer endeksi Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,8 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 2, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 10,2, yakıtlarda yüzde 23,8 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 7,8 arttı.

İhracat miktar endeksi yüzde 3,3 arttı

İhracat miktar endeksi Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 12,1, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 23,2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 9,2 artarken, yakıtlarda yüzde 26,7 azaldı.

İthalat miktar endeksi yüzde 24,5 arttı

İthalat miktar endeksi Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,5 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 69,7, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 20 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 19 artarken, yakıtlarda yüzde 8,4 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi yüzde 2,8 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2017 Aralık ayında 150 olan ihracat miktar endeksi yüzde 2,8 azalarak, 2018 Ocak ayında 145,8 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2017 Ocak ayında 129,5 olan ihracat miktar endeksi yüzde 0,2 azalarak, 2018 Ocak ayında 129,2 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi yüzde 2,3 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2017 Aralık ayında 154,4 olan ithalat miktar endeksi yüzde 2,3 artarak, 2018 Ocak ayında 157,9 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2017 Ocak ayında 116 olan ithalat miktar endeksi yüzde 25,1 artarak, 2018 Ocak ayında 145,1 oldu.

Dış ticaret haddi 2018 yılı Ocak ayında 104,2 olarak gerçekleşti

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2017 yılı Ocak ayında 107,7 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 3,5 puan azalarak, 2018 yılı Ocak ayında 104,2 oldu.

