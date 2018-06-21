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Discover Blockchain, kullanıcılar için blockchain tabanlı güvenli ağ geliştirecek

Discover Blockchain, kullanıcıların güvenli bir şekilde çalışmasını ve bilgi alışverişinde bulunmasını sağlayacak blockchain (block zinciri) tabanlı bir ağ geliştirmeyi planladığını duyurdu.

Discover Blockchain, kullanıcılar için blockchain tabanlı güvenli ağ geliştirecek

21 Haziran 2018 13:15

Dijital öğrenme şirketi Discover Blockchain, kullanıcıların güvenli bir şekilde çalışmasını ve bilgi alışverişinde bulunmasını sağlayacak blockchain tabanlı bir ağ geliştirmeyi planladığını duyurdu. Şirketin, hem blockchain bilgisinin teorik olarak büyümesine hem de blockchain girişimlerinin uygulamalı gelişimine hizmet edecek yeterince esnek bir ekosistem oluşturmayı amaçladığı ifade edildi. 

Yapılan açıklamada, e-öğrenmeyi ve işe alımları kolaylaştıran platformlar uzun zamandır piyasada yer aldığı, ancak kontrolün kullanıcının elinde olduğu, yalnızca araştırma, geliştirme, eğitim ve işe alıma odaklanan bir ekosistemi destekleyen tek elden bir platform bulunmadığı belirtildi. Discover Blockchain'in doğrulama algoritmasının, katılımı adil olarak ölçmek ve öğrencilerin servis sağlayıcılığa ilerlemesini sağlamaya çalıştığı yer olduğu aktarıldı. Türkiye'de de blockhain teknolojisine ilginin her geçen gün arttığı, bu sebeple içerisinde Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Hazine Müsteşarlığı ve Maliye Bakanlığı’nın yer aldığı bir blockhain çalışma grubu oluşturulduğu, bu sayede blockchain teknolojilerinin çok kısa sürede bankalar tarafından kullanılacağı öngörüldüğü ifade edildi.

''Blockchain teknolojisi sadece finansla sınırlı değil'' 

Discover Blockchain'in kurucusu ve CEO'su Melissa Yacoub, ''Blockhain teknolojisi sadece finansla sınırlı değil. Her sektörde devrim oluşturmada umut vaat etmektedir. Ağ katılımcıları arasında belirli bir güvene ihtiyaç duymadan, ağ kullanıcılarının bilgi, uzmanlık ve izinleri güvenli ve kolay bir şekilde değiş tokuş etmesini sağlıyor. İçerik oluşturucular, eğitimciler, öğrenciler, API geliştiricileri ve moderatörler gibi farklı gruplar arasındaki bağlantıyı kolaylaştırmayı amaçlıyor. Herkese yönelik esnek bir deneyime inanıyoruz, deneyimli bir profesyonel bile daha genç bir geliştiriciden ek beceriler öğrenebilir. Blockchain endüstrisindeki dinamikleri değiştirecek bir pazar ve eğitim platformu da dahil olmak üzere şeffaf ve adil bir ağ oluşturduk'' dedi.

Yacoub, sözlerini şöyle sonlandırdı: ''Dünyanın blockchaine olan bağlılığı göz önüne alındığında, birkaç üniversite ve meslek örgütünün blockchain programları sunmaya başladığını görüyoruz. Şirketimiz, teknolojinin anlayışlarını ve uygulanmasını genişletmek isteyen bireylerin, liderlerin eğitim ve profesyonel ihtiyaçlarına katılarak bilgi boşluğunu doldurmayı amaçlayan bir kolaylaştırıcı olabilir. Bu şekilde bölgede bu platformu tanıtmaktan dolayı çok heyecanlıyız''.  

 

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