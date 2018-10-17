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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Başkonsolosun aracında ve rezidansında arama yapılacak'

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Başkonsolosun aracında ve rezidansında arama yapılacak'
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Başkonsolosun aracında ve rezidansında arama yapılacak'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayı ile ilgili, "Başkonsolosun aracında ve rezidansında arama yapılacak" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile yaptığı görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını cevaplandıran Bakan Çavuşoğlu, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması ile ilgili bir soru üzerine, "Başkonsolos kendi ülkesine gitti, ne zaman döneceğine ilişkin bilgimiz yok. Bazı yaklaşımları tabii ki tepki gördü. Dolapları açıp saygısızca bakın burada yok gibi söylemleri tüm dünyada tepkiye neden oldu. Başkonsolosun aracında ve rezidansında arama yapılacak. Dün, konutta ailesinin olduğu söylenerek gerçekleşmedi" karşılığını verdi.
İlker Turak
 

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