Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Çin’den Türkiye’ye gelen turist sayısında yüzde 98 artış var'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pekin'de Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü. Çavuşoğlu ve Çinli mevkidaşı, ikili görüşmenin ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Çavuşoğlu, Türkiye’nin önemli bir seçimin arifesinde olduğuna dikkat çekerek, “Çin’e verdiğimiz değerden dolayı planlanan ziyaretimi ertelemedim. Çin’de Ramazan Bayramı yarın başlıyor. Bu vesile ile Çin’de yaşayan vatandaşlarımızın ve Müslüman kardeşlerimizin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Çin’in Ejderha Kayığı Bayramı’nı da tebrik ediyorum. Liderlerimizin çizdiği çerçeve doğrultusunda ilişkilerimizi daha ileri götürme konusunda her iki tarafta da kararlılık var. Bu doğrultuda ikili ticareti artırmak istiyoruz. Türkiye lehine bir dengesizlik var ve bunu düzeltmek için çalışıyoruz” dedi.

Stratejik öneme sahip projelerin hayata geçirilmesi noktasında iki ülkenin birlikte çalıştığını kaydeden Bakan Çavuşoğlu, “Bunlardan bir tanesi dostum Wang Yi’nin de dediği gibi ‘Kuşak ve Yol’ projesi ile ‘Orta Koridor’ projesinin entegre edilmesi, yani uyumlaştırılması projesidir” ifadelerini kullandı.

“Çin’den Türkiye’ye gelen turist sayısında yüzde 98 artış var”

“Edirne-Kars hızlı treni hattının birlikte gerçekleştirilmesi, bu projenin hayata geçirilmesi, diğer taraftan yenilenebilir enerji ve nükleer enerji santrali, üçüncü nükleer enerji santralinin Çin ile inşa edilmesi gibi önemli konuları da bugün değerlendirdik” diyen Çavuşoğlu, “Savunma sanayi konusunda birlikte çalışabiliriz, ortak projeler var turizm konusunda. Çin’den Türkiye’ye gelen turist sayısında yüzde 98 artış var ve 2018 yılı Çin’de Türkiye Turizm Yılı olarak kullanılıyor. Turizm Bakanımız Numan Bey yine Çin’e geldi, açılışını yaptı, etkinliklerimiz var. Bu artışın devam etmesini istiyoruz” dedi.

Güvenlik projelerine de değinen Bakan Çavuşoğlu, “Güvenlik ve terörle mücadele konularını ele aldık. Bu konuda birbirimizi Çin ve Türkiye olarak desteklemeye devam edeceğiz. Türkiye ‘tek Çin’ politikasını güçlü bir şekilde desteklemektedir. Terörle mücadelede, teröristlerle masum insanlar arasındaki ayrımı çok iyi yapmamız gerekiyor. Biz, kendi vatandaşlarımızda da bu ayrımı çok iyi yapıyoruz. Terörle mücadele ederken masum insanların da zarar görmemesi için güvenlik ve istihbarat alanındaki iş birliğimizi de güçlendirmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Vize kolaylığı konusunda ise Çavuşoğlu, “Çin hükümetinin attığı adımları memnuniyetle karşılıyoruz. Uygulamada da bunları görmek istiyoruz. Vatandaşlarımızın vize konusunda karşılaştığı sorunları da değerlendirdik” dedi.

“Diğer adımlarımızı da atacağız”

Basın mensuplarının Filistin krizi ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun Filistinlilerin korunması kararına yönelik sorusu üzerine Çavuşoğlu, “Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda alınan karar, İslam İş Birliği Teşkilatı'nda kabul edilen sonuç bildirgesinde yer alan unsurlardan bir tanesiydi. O zaman da söylemiştik, sadece bir zirvede kalmayacak ve bildirgede yer alan unsurların takibini yapacağız. Bundan sonra somut adımlar da atılacak. Bunlardan bir tanesi de Filistinlilerin korunmasıyla ilgili. Uluslararası camia ve BM bu konuda inisiyatif almalıdır, kabul edilen kararda ise Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine görev yüklüyor. Bu konuda görüş bildirmesi ve anlaşma yapması konusunda çağrıda bulunuyor. Diğer adımlarımızı da atacağız” yanıtını verdi.

Çin’e desteği için teşekkürlerini sunan Çavuşoğlu, ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasının ardından da Çin’in Filistin lehine destek verdiğine dikkat çekti. Genel Kurul oylamasında çekimser oy veren ülkelerin dışişleri bakanlarıyla görüşüp fikirlerini değiştirdiğini belirten Çavuşoğlu, “Bir önceki tasarıda evet oyu veren Avrupa Birliği üyesi ülkeler ise bu oylamada çekimser oy kullandılar. Onların da Filistin konusunda, Orta Doğu konusunda tavırlarının radikal bir şekilde değiştiğini düşünmüyoruz. Ama bu sefer evet oyu kullanmadılar, Filistin sorununun çözümünde Çin’in de, AB’nin de desteğine ihtiyacımız var” açıklamasını yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanın Erdoğan’ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’i Türkiye’ye davet ettiğini kaydederek, Erdoğan’ın davetini bugünkü temasları kapsamında yetkililere ilettiğini sözlerine ekledi.