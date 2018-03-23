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  • Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Uruguaylı mevkidaşı ile Çiftlik Bank konusunda görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Uruguaylı mevkidaşı ile Çiftlik Bank konusunda görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Uruguaylı mevkidaşı ile Çiftlik Bank konusunda görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Uruguaylı mevkidaşı ile Çiftlik Bank konusunda görüştü

23 Mart 2018 17:42
 

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