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Dışişleri Bakanlığı, Gana’nın yeni Devlet Başkanı Addo’yu tebrik etti

Dışişleri Bakanlığı, Gana’da gerçekleştirilen Devlet Başkanlığı seçimlerini kazanan Nana Akufo-Addo’yu tebrik etti.


10 Aralık 2016 22:14

Dışişleri Bakanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Gana’da 7 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirilen ve nihai sonuçları dün gece Gana Seçim Komisyonu tarafından açıklanan Devlet Başkanlığı ve Parlamento seçimlerinin adil, barışçıl, serbest ve şeffaf bir şekilde gerçekleşmiş olması nedeniyle tüm siyasi grupları kutluyoruz. Afrika Ortaklık Politikamızdaki önde gelen partnerlerimizden Gana’yla mevcut işbirliğimizin önümüzdeki dönemde de hızla gelişeceğine inanıyoruz. Bu çerçevede, seçimleri kazanan yeni Devlet Başkanı Sayın Nana Akufo-Addo’yu tebrik ediyor ve kendisine başarılar diliyoruz” denildi.  

Onur Emre Durak

Etiketler: Devlet Başkanlığı seçimleri, dışişleri bakanlığı, gana, kazanan Nana Akufo Addo, tebrik


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