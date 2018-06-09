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Dışişleri Bakanlığı: 'Kerkük’te sivilleri hedef alan bombalı saldırıları kınıyoruz'

Dışişleri Bakanlığı, 8 Haziran gecesi Kerkük'te sivilleri hedef alan ve 1 kişinin hayatını kaybetmesine, 14 kişinin yaralanmasına neden olan bombalı saldırıları kınadı.

Dışişleri Bakanlığı: Kerkükte sivilleri hedef alan bombalı saldırıları kınıyoruz

09 Haziran 2018 22:41

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 8 Haziran gecesi Kerkük'te sivilleri hedef alan üç bombalı saldırıda, ilk belirlemelere göre en az 1 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği bildirildi. Söz konusu saldırıların, Türkiye tarafından şiddetle kınandığı bildirilerek, saldırılarda hayatını kaybeden Irak vatandaşına Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileğinde bulunuldu.

"Irak makamlarının Kerkük halkının güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbiri almalarını bekliyoruz"
Açıklamada, Irak'ın kalıcı istikrara kavuşması için kilit önemi haiz Kerkük'te, kendi karanlık gündemleri doğrultusunda hareket eden ve şehir halkının barışçıl şekilde bir arada yaşama iradesine zarar vermek isteyen odakların, saldırılarını tüm uyarılarımıza rağmen halen sürdürdüğünün gözlemlendiği belirtilerek, “Bu odakların emellerine geçit verilmemesi için, ilgili Irak makamlarının Kerkük halkının tüm kesimlerinin güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü tedbiri almalarını bekliyoruz” denildi. 

"Kerkük'teki soydaşlarımızın meşru taleplerinin değerlendirilme alınmasını bekliyoruz" 

Kerkük'te seçim usulsüzlüğü iddiaları hakkında bir süredir barışçıl gösteriler düzenlemekte olan Türkmenlerin meşru taleplerinin, adil, şeffaf ve hızlı biçimde değerlendirilmeye alınmasının önemi bir kez daha vurgulandı.
Caner Ünver
 

 

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