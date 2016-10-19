Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Dışişleri Bakanlığı'ndan Etiyopya için seyahat ve güvenlik uyarısı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Etiyopya için seyahat ve güvenlik uyarısı

Dışişleri Bakanlığı, Etiyopya'da bulunan veya Etiyopya'ya seyahat etmeyi planlayan Türk vatandaşlarına yönelik güncel seyahat ve güvenlik duyurusu yayımladı.

Dışişleri Bakanlığından Etiyopya için seyahat ve güvenlik uyarısı

19 Ekim 2016 17:18

Dışişleri Bakanlığı tarafından Etiyopya'da bulunan veya Etiyopya'ya seyahat etmeyi öngören Türk vatandaşlarına yönelik yayımlanan güncel seyahat ve güvenlik duyurusunda, "Etiyopya’da Ekim ayı başında meydana gelen olayların ardından 9 Ekim 2016 tarihinde ülke çapında Olağanüstü Hal ilan edilmiştir. Olağanüstü Hal çerçevesinde gerektiğinde farklı bölgelerde belirli saatler arasında sokağa çıkma yasağı ilan edilebileceği duyurulmuştur. Etiyopya güçleri ülkede güvenliği sağlamak için etkili bir şekilde faaliyet göstermekte olup, Etiyopya makamları ülkede bulunan firmalarımızın güvenliği hususunda işbirliği sergilemektedirler" denildi.

Duyurunun devamında şunlar kaydedildi:
"Etiyopya makamlarınca Olağanüstü Hal kapsamında uygulanan tedbirler bağlamında Etiyopya’da yaşayan ve/veya bu ülkeye seyahat edecek vatandaşlarımızın ilan edilen Olağanüstü Hal kısıtlamalarına riayet etmelerinde, resmi makamlarca yapılan güvenlik uyarılarını takip etmelerinde, müteyakkız olmalarında ve olağan dışı bir durumla karşılaşmaları halinde Addis Ababa Büyükelçiliğimizle temas kurmalarında, zaruri olmadıkça Addis Ababa veya bulundukları şehir merkezi dışına çıkmaktan, sınır bölgelerine gitmekten ve ülke içinde karayoluyla şehirlerarası seyahat etmekten kaçınmalarında fayda bulunmaktadır. Etiyopya’daki sanayi yatırımlarımız bakımından ise, sözkonusu tesislerin güvenliğinin resmi kuvvetlerce sağlanmış olduğunun teyit edilmesi ve ihtiyaç halinde Addis Ababa Büyükelçiliğimizle temas kurulması tavsiye olunur."
 

Etiketler: dışişleri bakanlığı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 20°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!