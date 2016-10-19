Dışişleri Bakanlığı tarafından Etiyopya'da bulunan veya Etiyopya'ya seyahat etmeyi öngören Türk vatandaşlarına yönelik yayımlanan güncel seyahat ve güvenlik duyurusunda, "Etiyopya’da Ekim ayı başında meydana gelen olayların ardından 9 Ekim 2016 tarihinde ülke çapında Olağanüstü Hal ilan edilmiştir. Olağanüstü Hal çerçevesinde gerektiğinde farklı bölgelerde belirli saatler arasında sokağa çıkma yasağı ilan edilebileceği duyurulmuştur. Etiyopya güçleri ülkede güvenliği sağlamak için etkili bir şekilde faaliyet göstermekte olup, Etiyopya makamları ülkede bulunan firmalarımızın güvenliği hususunda işbirliği sergilemektedirler" denildi.

Duyurunun devamında şunlar kaydedildi:

"Etiyopya makamlarınca Olağanüstü Hal kapsamında uygulanan tedbirler bağlamında Etiyopya’da yaşayan ve/veya bu ülkeye seyahat edecek vatandaşlarımızın ilan edilen Olağanüstü Hal kısıtlamalarına riayet etmelerinde, resmi makamlarca yapılan güvenlik uyarılarını takip etmelerinde, müteyakkız olmalarında ve olağan dışı bir durumla karşılaşmaları halinde Addis Ababa Büyükelçiliğimizle temas kurmalarında, zaruri olmadıkça Addis Ababa veya bulundukları şehir merkezi dışına çıkmaktan, sınır bölgelerine gitmekten ve ülke içinde karayoluyla şehirlerarası seyahat etmekten kaçınmalarında fayda bulunmaktadır. Etiyopya’daki sanayi yatırımlarımız bakımından ise, sözkonusu tesislerin güvenliğinin resmi kuvvetlerce sağlanmış olduğunun teyit edilmesi ve ihtiyaç halinde Addis Ababa Büyükelçiliğimizle temas kurulması tavsiye olunur."

