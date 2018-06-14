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Dışişleri: BMGK’nın kararını memnuniyetle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Filistin halkına korunma sağlanmasına ilişkin kararın BM Genel Kurulunda büyük bir çoğunlukla kabul edilmesinin memnuniyetle karşılandığını açıkladı.

Dışişleri: BMGKnın kararını memnuniyetle karşılıyoruz

14 Haziran 2018 10:13

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye’nin Filistin halkına korunma sağlanmasına ilişkin kararın BM Genel Kurulu’nda büyük bir çoğunlukla kabul edilmesinden memnuniyet duyduğu belirtilerek, “Uluslararası toplumun sağduyulu üyeleri bu kararla yaşama hakkı başta olmak üzere en temel haklarına yönelik ağır ihlaller karşısında Filistin halkının asla yalnız bırakılmayacağını, haksızlığa karşı sessiz kalınmayacağını bir kez daha ortaya koymuştur. Haklı ile haksızın kesin çizgilerle birbirinden ayrıldığı, uluslararası toplumun vicdanını sızlatan böyle bir konuda bir kısım BM üyesinin kararı desteklemeyerek evrensel adaletin gereğini yerine getirmekten imtina etmesi son derece düşündürücüdür” denildi. 

Açıklamada, barışçı protesto gösterisinde bulunan Filistinli sivillere yönelik katliamın faillerinin hesap vermelerinin sağlanması ve ileride benzer olayların tekerrürünün önlenmesi amacıyla caydırıcılık tesis edilmesi için BM Genel Sekreteri ivedilikle kararın gereğini yerine getirmesi ve bu çerçevede uygulanabilir öneriler geliştirmesi için harekete geçmeye davet edildi. Türkiye’nin bu konuda önümüzdeki dönemde de atılacak adımların takipçisi olmaya, Filistin halkının yanında durmaya devam edeceği vurgulandı. 

Caner Ünver

Etiketler: dışişleri bakanlığı

 

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