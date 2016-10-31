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Dışişleri, Lübnan’ın yeni Cumhurbaşkanı Aoun’u tebrik etti

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan’da iki buçuk senedir boş bulunan Cumhurbaşkanlığı makamına seçilen Michel Aoun’u tebrik ederek, görevinde başarılar diledi.

Dışişleri, Lübnanın yeni Cumhurbaşkanı Aounu tebrik etti

31 Ekim 2016 21:11

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Lübnan’da iki buçuk senedir boş bulunan cumhurbaşkanlığı makamına bugün parlamento tarafından seçim yapılmış olmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Yeni Cumhurbaşkanı Michel Aoun’u tebrik ediyor, görevinde başarılar diliyoruz. Lübnan siyasi yelpazesindeki tüm tarafların Lübnan halkının menfaatleri doğrultusunda ve anayasal çerçevede uzlaşarak siyasi tıkanıklığı aşmaları önem taşımaktadır. Bu gelişmenin bölgenin barış ve istikrarı bakımından olumlu yansımaları olmasını ümit ediyoruz. Cumhurbaşkanının seçilmesini takiben yeni hükümetin de yakın bir zamanda oluşturulmasını ve ülkedeki siyasi kurumların Lübnan halkının beklentileri doğrultusunda tam olarak işlevsel hale gelmesini diliyoruz. Türkiye, Lübnan’ın istikrar ve güvenliğini desteklemeye devam edecektir” denildi.

Etiketler: dışişleri bakanlığı


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