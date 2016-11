Silivri Uğur Mumcu Meydanı’nda ücretsiz şeker ölçümü yapılarak başlayan etkinliğe binin üzerinde vatandaş katıldı. Ayrıca diyabetlilerin sofralarından eksik etmemesi gereken bulgur pilavı ve yoğurt da ölçüm sonrasında Silivri halkına ikram edildi. Etkinlik ikramlardan sonra saat 13.00’de Yaşar Kemal Sergi Salonu'ndaki konferansla devam etti. Moderatörlüğünü İstanbul Rumeli Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Oğuz Özyaral’ın yaptığı konferansta, Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Yılmaz, Diyabet Koçu Şebnem Güneyman, Şef Ayvaz Akbacak “Diyabetle Yaşam”ın özelliklerinden ve beslenme ilişkisinden bahsetti.

Halkın sağlığı halk sağlığı için sokağa çıktıklarını belirten İstanbul Rumeli Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Oğuz Özyaral, "Üniversite ile birlikte sokağa çıktık. Bu etkinliği Silivri Belediyemizle beraber yapıyoruz. Aslında bu büyük bir etkinlik. Erken saatte başladık. Burada anlatmak istediğimiz şey diyabetle ilgili bilinmeyen noktaları halka aktarmak. Biz burada diyabet farkındalığı oluşturmak istiyoruz. Ekiplerimiz burada kan şekeri ölçümü yapıyor ve halkımıza bilgi veriyor. Bir yandan da öğrencilerimiz diyabet hastalarının ne yiyip-içmesi gerektiğiyle ilgili tarifler dağıtıyor. Üniversitemizde Silivri’nin köylerinden belediyemizin destekleri ile toplanan sütlerle ev yoğurdu yaptık. Bu şekilde yoğurdun hayatımızdaki rolünün önemini konuşacağız. Bulgur pilavı da dağıtacağız. Hayat esasında şeker tadında olmalı ama şeker yemeden olmalı diyorum" ifadelerini kullandı.

20 yaşından büyük her 8 kişiden 1 tanesi şeker hastası

İstanbul Rumeli Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Yılmaz da dünya ve Türkiye'de diyabet sıklığının giderek attığının altını çizerek, “Bunun en önemli nedeni hareketsiz yaşam, düzensiz beslenme ve strestir. Türkiye'de son on yıl içinde diyabet hastalığındaki sıklık yaklaşık olarak iki kat artmıştır. Bununla birlikte hastaların yüzde 1'i de şeker hastası olduklarını bilmiyorlar. Bu oran 2000 yılında yüzde 7,4'lerde iken, 2010 yılında yüzde 13,7'ye ulaşmıştır. Yani 20 yaşından büyük her 8 kişiden 1’i şeker hastasıdır. Bu kişilerin de üçte biri şeker hastası olduğunun farkında değildir" dedi.

Diyabet koçları doğru beslenme alışkanlığı kazandırıyor

Bir diyabetlinin veya diyabetli ailesinin bu sürece alışması, alışkanlıklarının değiştirilmesi ve farkındalığın artması için yapılan, bundan sonra nasıl ilerleyeceklerini bulmaya çalıştığımız bir çalışma sistemidir" diyerek diyabet koçluğunun tanımını yapan Diyabet Koçu Şebnem Güneyman, "Uzun süredir diyabeti olan hastalar monotonluktan şikâyet edip bazı şeyleri unutabiliyorlar. O yüzden de onları eğitimlerle kaynaştıracağımız bir koçluk yapıyoruz. Kendimde 44 senedir diyabet hastasıyım. İyi ki diyabetliyim çünkü sağlıklıyım diyen insanlardan biriyim" şeklinde konuştu.

Ünlü Şef Ayvaz Akbacak ve Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar da kan şekerleri ölçtürdükten sonra halk için yapılan bulgur pilavı ve yoğurt dağıtımına katıldı.

SİNEM ERYILMAZ