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Diyabetli çocuklar buluşuyor

Diyabete pozitif taraftan bakabilen, diyabetli çocuklarla başarı öykülerini paylaşmak isteyen ünlü isimler, iş adamları, sporcular ve bu durumu iyi yönetebilen ebeveyn konuşmacıların katılımıyla yapılacak 2. Diyabetli Çocuklar Zirvesi, Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Beşiktaş Güney Kampüsü Fazıl Say Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Diyabetli çocuklar buluşuyor

08 Kasım 2017 14:02

Dünyadaki yüz binlerce diyabetli çocuk ya da yetişkin için 14 Kasım da çok önemli bir tarih. Çünkü 14 Kasım, geçen yüzyılın başlarında, 1921’lerde, Kanadalı doktor Frederick Banting’in insülini bulduğu gün ve aynı zamanda doğduğu gün olarak biliniyor. 14 Kasım gününün olduğu hafta dünyanın bir çok yerinde diyabetle ilgili farkındalık etkinlikleri yapılıyor. BAU’da bu yıl 2.si düzenlenecek Diyabetli Çocuklar Zirvesi de bu farkındalık etkinliklerinin Türkiye’deki ilk örneği.

“Diyabet; Bir Takım Oyunu” mottosu ile baştan aşağı emek dolu bir etkinlik olarak tasarlanan 2. Diyabetli Çocuklar Zirvesi’nde motivasyon arttırıcı bir etkinliğin olması hedefleniyor. Diyabete daha pozitif bir taraftan bakıp, başarı hikayelerine tanıklık edeceğimiz etkinliğe P & G Başkan Yardımcısı Uluç Ayık ve Dr. Yankı Yazgan da katılıyor. Diyabetli Çocuklar Zirvesi; Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün öncülüğünde BAU Beşiktaş Güney Kampüsü’nde, 11 Kasım Cumartesi saat 12.30’da başlayacak. 

 

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