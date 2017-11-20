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Diyanet'in ilk kadın başkan yardımcısı Huriye Martı görevine başladı

Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına atanan ilk kadın başkan yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı, görevine başladı.

Diyanetin ilk kadın başkan yardımcısı Huriye Martı görevine başladı

20 Kasım 2017 17:51

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı’nın göreve başlaması münasebetiyle Başkanlıkta bir tören düzenlendi. Törende konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ülke tarihinde ilk defa bir kadının Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı olarak atandığını ifade ederek, Prof. Dr. Martı’ya başarılar diledi. Erbaş, Başkan Yardımcısı Martı’nın bu görevde bulunmasının ülke nüfusunun yarısını oluşturan kadınları temsil açısından da bir anlam taşıdığını söyledi. Kendisinin teşkilat içerisinden biri olmasının büyük bir şans olduğuna işaret eden Erbaş, Başkan Yardımcısı Martı’nın 3 yıl daire başkanlığı yaptığını ve 3 yıldır da başkanlık müşaviri olarak görev yaptığını ifade etti. Başkan Yardımcısı Martı’nın akademisyenliğinin büyük bir artı olduğuna değinen Erbaş, “Akademisyen olarak ürettiği bilgileri şimdi de sahada uygulama fırsatı doğdu” dedi.

Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Martı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Başbakan Binali Yıldırım’a, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’a ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’a teşekkür ederek, görevi hakkıyla ifa edebilmek için elinden gelen her türlü gayreti göstereceğini kaydetti. Martı, “Hem kurumumuz adına hem milletimiz adına hem de Müslüman ümmeti adına hayırlı bir açılım olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Törene Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Keleş, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı ve Yrd. Doç Dr. Selim Argun ve Başkanlığın üst düzey yöneticileri katıldı. 

Etiketler: diyanet, Huriye Martı

 

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