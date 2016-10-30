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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Kışanak ile Anlı tutuklandılar

Gözaltına alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Gültan Kışanak ile Fırat Anlı tutuklandılar.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Kışanak ile Anlı tutuklandılar

30 Ekim 2016 22:55
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Kışanak ile Anlı tutuklandılar - Tıkla İzle

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında başlatılan terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Fırat Anlı ve Gültan Kışanak, emniyette 5 gün süren ifade işlemlerinin ardından bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edilmişlerdi.

Önce Fırat Anlı ardından Gültan Kışanak “PKK-KCK silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklandılar. 

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca haklarında başlatılan terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Fırat Anlı ve Gültan Kışanak, emniyette 5 gün süren ifade işlemlerinin ardından bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edilmişti.

Savcılıktaki sorgulaması sonrası mahkemeye sevk edilen Fırat Anlı sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanırken, Gültan Kışanak ise saatler sonra tutuklandı

Mehmet Pişkin 

Etiketler: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Fırat Anlı, Gültan Kışanak, tutuklandı


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