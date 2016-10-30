Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında başlatılan terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Fırat Anlı ve Gültan Kışanak, emniyette 5 gün süren ifade işlemlerinin ardından bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edilmişlerdi.
Önce Fırat Anlı ardından Gültan Kışanak “PKK-KCK silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklandılar.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca haklarında başlatılan terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Fırat Anlı ve Gültan Kışanak, emniyette 5 gün süren ifade işlemlerinin ardından bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edilmişti.
Savcılıktaki sorgulaması sonrası mahkemeye sevk edilen Fırat Anlı sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanırken, Gültan Kışanak ise saatler sonra tutuklandı
Mehmet Pişkin