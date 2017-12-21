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Diyarbakır Sur’da 700 polisle hava destekli asayiş uygulaması

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde 700 polisin katılımıyla hava destekli asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Diyarbakır Surda 700 polisle hava destekli asayiş uygulaması
700 polisle hava destekli asayiş uygulaması - Foto Galeri

21 Aralık 2017 22:00
Diyarbakır Sur’da 700 polisle hava destekli asayiş uygulaması - Tıkla İzle

Merkez Sur ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik, Güvenlik, Özel Harekat, Çocuk, Terörle Mücadele, Foto Film, Havacılık Şube Müdürlükleri ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 700 polisin katılımıyla dedektör köpekler eşliğinde hava destekli asayiş uygulaması gerçekleştirildi. İl genelinde tesis edilen huzur ve güvenliğin devamlılığını sağlamak ve meydana gelebilecek olaylara karşı önceden önlem almak amacıyla düzenlenen uygulamada 23’ü amir sınıfı olmak üzere 45 ekip oluşturuldu. Polis helikopterinin havadan destek verdiği uygulamada umuma açık yerler denetlenirken şüpheli araçlar durdurulup dedektör köpekler eşliğinde arandı. Uygulama sonucunda bin 507 şahıs ve 607 araç kontrol edilirken yoklama kaçağı 9 kişiye gerekli tebligat yapıldı.
Uygulama sırasında vatandaşlarla sohbet eden polis, çocuklarla yakından ilgilendi. 

Emrah Kızıl - Murat Başal

Etiketler: asayiş uygulaması, diyarbakır, sur

 

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