Diyarbakır Valiliği, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şube Müdürlükleri tarafından sabah saatlerinde terör örgütü DEAŞ’e yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyona ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Suriye ve Irak’taki çatışma bölgelerinde faaliyet göstermekte olan DEAŞ terör örgütüyle bağlantısı olduğu değerlendirilen şahıslara yönelik il genelinde 25 ayrı adrese operasyon gerçekleştirildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, 1 adet tabanca, 3 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 15 adet tabanca fişeği, 117 adet av tüfeği kartuşu, 2 adet sallama tabir edilen kesici alet, çok sayıda örgütsel materyal ele geçirilmiştir. Ayrıca 20 şüpheli şahıs yakalanmıştır. İlimizde halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve terör örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir.”