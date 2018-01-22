Diyarbakır ve Mardin'de terör propagandasına 2 gözaltı

Edinilen bilgilere göre, Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı HDP Bismil İlçe Başkanı Refai Baran hakkında, TSK'nın, Suriye'nin Afrin bölgesinde, terör örgütleri PKK/PYD ve DEAŞ unsurlarına yönelik başlattığı "Zeytin Dalı Harekatına" ilişkin açıklama yaptığı ve sosyal medya sayfalarında yaptığı paylaşımlarda terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle arama kararı çıkardı. Karar çerçevesinde Baran, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Baran, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Mardin'de de Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada çerçevesinde harekatla ilgili, sosyal medyada terör örgütü PKK lehine propaganda yaptığı ve gerçek dışı bilgi paylaştığı tespit edilen bir şahıs, adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alınarak, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.