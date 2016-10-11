Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, bölücü terör örgütü mensuplarının faaliyetlerinin tespiti, yakalanması, etkisiz hale getirilmesi maksadıyla çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Devam eden bu çalışmalar neticesinde, Diyarbakır ili Sur ilçesi Ağaçlıdere Mahallesi Yağmurlu Sokak mülki sınırları içerisindeki bir eve 2 bölücü terör örgütü mensubunun geldiğine yönelik bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı birimleri, söz konusu bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, silah ve malzemelerini ele geçirmek maksadıyla anılan eve operasyon gerçekleştirilmiştir. İcra edilen operasyon sonucunda, evin önünde park halinde bulunan beyaz renkli kamyonet ele geçirilmiş, araç ile ilgili yapılan araştırmada İstanbul’dan bombalı araç eylemlerinde kullanmak amacıyla çalındığı, çalıntı ve terör nitelikli ikiz plaka kaydı bulunduğu, şase numarası ile plakasının uyuşmadığı tespit edilmiştir. Evin yanında bulunan depoda yapılan aramada ise bombalı araç eylemlerinde kullanılacağı değerlendirilen yaklaşık 20 ton civarında amonyum nitrat ile son dönemde bölücü terör örgütü mensuplarınca bombalı araç ve mayın, el yapımı patlayıcı patlatma türü eylemlerde sıklıkla kullanıldığı tespit edilen jelikan türü bidonlar ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığınca, icra edilen operasyonla ilgili adli işlemlere devam edilmektedir. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir” denildi.

Aydın Yorat