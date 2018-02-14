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Diyarbakır’da 3 bin polisle '15 Şubat' alarmı: 77 gözaltı

Diyarbakır polisi, Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin yıl dönümü olan 15 Şubat öncesinde il genelinde 3 bin polisle hava destekli asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada çeşitli suçlardan aranan 77 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakırda 3 bin polisle 15 Şubat alarmı: 77 gözaltı

14 Şubat 2018 23:20

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, İmralı’da hükümlü bulunan terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın 15 Şubat 1999 tarihinde Türkiye’ye getirilişinin yıl dönümü nedeniyle gerçekleştirilmesi muhtemel eylemlerin önüne geçmek ve il genelinde tesis edilen huzur ve güven ortamının muhafazasını sağlamak amacıyla, 3 bin polisle hava destekli asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik, Terörle Mücadele, Çevik Kuvvet, Özel Harekat, Çocuk, Foto Film, Havacılık Şube müdürlükleri ve ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekiplerce gerçekleştirilen uygulamada umuma açık 128 iş yeri denetlenirken, 2 bin 996 şahsın Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. 493 araç kokuya duyarlı köpekler yardımıyla arandı. İl Emniyet Müdürü Tacettin Arslan'ın yönettiği uygulamada telsizlerden sık sık anons geçilerek çelik yelek giyilmesi ve yapılan aramalarda dikkatli olunması istendi. Uygulama sonucunda çeşitli suçlardan aranan 77 kişi gözaltına alındı.

"Devlet yanımızda, korkmayız"

Uygulama sırasında sokakta oynayan çocuklarla karşılaşan Sur İlçe Emniyet Müdürü Asuman Karacık onlarla yakından ilgilenirken, Karacık'ın, 'bu saatte dışarıda olmaktan korkmuyor musunuz' sorusuna çocuklar, 'devlet yanımızda, korkmayız' diye karşılık verdi.
Çocuklardan birinin polis yeleği giyme isteği de geri çevrilmedi ve çocuğa yelek giydirilerek hatıra fotoğrafı çekildi. Uygulamanın yarın da devam edeceği öğrenildi. 

Emrah Kızıl

Etiketler: diyarbakır

 

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