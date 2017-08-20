Diyarbakır’da 4 sığınak imha edildi 1 terörist öldürüldü

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, "Diyarbakır ili Hani, Lice ve Çermik ilçeleri dağlık ve kırsal alanlarında faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, patlayıcı yüklü araçları bulmak, işbirlikçi şahısları yakalamak, terör örgütünce kullanılan sığınak ve barınakları tespit ederek içerisindeki silah ve mühimmatı muhafaza altına almak, diğer malzemeleri tahrip etmek ve narko-terörizmle mücadele kapsamındaki uyuşturucu maddeleri bulmayı müteakip el koymak maksadıyla 18 Ağustos 2017 Cuma günü saat 21.00’dan itibaren 'Bayrak-58 Şehit Jandarma Binbaşı Ümit Çelik' operasyonunun icrasına başlanılmıştır" denildi.

1 terörist öldürüldü

Söz konusu operasyon kapsamında, Hani ilçesi Kırım Köyü Kel Tepe mevkii civarında, 19 Ağustos 2017 Cumartesi günü saat 06.50 sıralarında, bir grup bölücü terör örgütü mensubu ile yaşanan temas neticesinde, 1 teröristin, 1 adet M16 Piyade Tüfeği, 5 adet M16 Piyade Tüfeği şarjörü, 2 adet el bombası, 1 adet Yeasu marka el telsizi, 148 adet 5,56 mm M-16 Piyade Tüfeği Fişeği ile birlikte öldürülerek etkisiz hale getirildiği belirtildi.

4 sığınak imha edildi

Operasyonda ayrıca, Çermik ilçesi Aşağışeyhler köyü mülki sınırları içerisinde, 19 Ağustos 2017 Cumartesi günü icra edilen temas araması neticesinde tespit edilen 4 ayrı sığınakta, 7 adet antipersonel roketatar mühimmatı ve sevk fişeği, 3 adet antitank roketatar mühimmatı ve sevk fişeği, 220 adet 5,56 mm M-16 piyade tüfeği, 185 adet 7,62 mm Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 10 adet dolu küçük tüp, 12 adet dolu büyük tüp, 2 bin 260 adet pil, 35 adet muhtelif kitap, çok miktarda giyim ve yaşam malzemesi, 20 kilogram tütün, 1 adet ocak, 84 kilogram pirinç, 30 kilogram kuru fasulye, 330 kilogram şeker, 15 kilogram kahve, 20 kilogram peynir, 70 kilogram bulgur, 170 kilogram turşu, 10 kilogram tereyağı, 65 litre sıvıyağı, 10 kilogram baharat, 35 kilogram tuz, 50 kilogram salça, 10 kilogram çerez, 35 kilogram çikolata, 20 kilogram tahin pekmez, 20 kilogram reçel, 500 kilogram un, bin 200 adet kumanya, 40 kilogram çay, 35 kilogram mercimek, 50 kilogram zeytin, 250 adet ıslak mendil, 100 adet tuvalet kağıdı, 2’şer adet kazma, kürek, balta, testere, çekiç ele geçirildiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca narko-terörizmle mücadele kapsamında, "Lice ilçesi Daralan köyü mülki sınırları içerisindeki 3 bin 500 metrekarelik alan içerisinde 14 bin 650 kök kenevir bitkisi, 61 bin 160 gram toz esrar ele geçirilmiştir. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınmış, 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalara başlanılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatına istinaden ele geçirilen yaşam ve giyim malzemeleri ile kenevir bitkileri olay yerinde imha edilmiş, silah, mühimmat ile örgütsel doküman ve toz esrar maddesi muhafaza altına alınmıştır" ifadelerine yer verildi.