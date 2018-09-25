Diyarbakır'da 47 milyon yıllık deniz canlısı fosili bulundu

Eosen döneme ait olduğu belirlenen kireçtaşları içinde araştırma yapan Jeofizik Yüksek Mühendisi Abdullah Sipahi, 47 milyon yıl öncesine ait olan ve sığ denizlerde yaşayan nummulit isimli bir canlının fosiline rastladı. Sipahi, Türkiye'nin büyük bir bölümünün geçmişte deniz altında olduğunu ve bu sebeple Türkiye genelinde bu tür fosillere rastlana bilineceğini söyledi. Araştırmayı yapan Abdullah Sipahi, özellikle Diyarbakır gibi denizden uzak bölgelerin deniz canlısı fosillerini barındırmasının heyecan verici olarak gördüğünü belirtti. Sipahi, “Madenlerin oluşması için gerekli jeolojik birimler ve yeterli zamana ihtiyaç var. Bizler yerbilimciler olarak aranılan madene göre belirli bir jeolojik yaşa sahip belirli kayaçlara yönelerek çalışma alanımızı belirleriz. Bu sebeple Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde Eosen döneme ait kireçtaşları içinde araştırma yaparken kayaç içinde bir nummulit olduğunu fark ettim, hassas bir şekilde fosili kayaç içinden çıkardığımda normalde bulunan nummulitlerden çok daha büyük olduğunu gördüm. Bizler iş icabı sürekli benzer canlılara ait fosiller buluruz ama bu fosil diğer nummulitlerden daha büyük olduğu için bende büyük bir heyecan uyandırdı. Dünya her dönem bazı canlılara ev sahipliği yapmıştır. Yaşanılan dönemin iklimsel ve atmosferik koşullarına göre bir takım canlılar yaşamış, bunlardan bazıları değişen dünya koşulları ile yok olurken bazıları ise varlığını devam ettirmiştir. Mesela 65 milyon yıl öncesine kadar dünya üzerinde dinozorlar hüküm sürerken meydana gelen büyük bir yok oluş sonucu dinozorlar tamamen yok olmuştur. Günümüzde ise dünyada insanlar hüküm sürmektedir. Dünyanın geleceğine de bu çerçeveden bakarsak yarın ne olacağını ve dünyada bir sonraki dönem hangi canlıların hüküm süreceğini bilemiyoruz” dedi.

İç Anadolu Bölgesi'nde de sıkça rastlanan nummulitlerin çapının genelde 2-3 santimetre iken yeni bulunan bu nummulitin yaklaşık 12 santimetrelik çapa sahip olması şaşkınlığa neden oldu.

Aydın Yorat

