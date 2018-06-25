Diyarbakır’da aşırı sıcaklar bunalttı

Diyarbakır’da günden güne etkisini gösteren sıcaklar nedeni ile vatandaşlar serinlemek için farklı yöntemler deniyor. Bazı vatandaşlar parklardaki ağaçların gölgelerinde sıcaktan kurtulmaya çalışırken, çocuklar da ücretli havuzlara gitmek yerine tehlikeli olmasına rağmen süs havuzlarını tercih ediyor.

Kent çocuklarının en çok gittiği yer olan Sur ilçesinde bulunan Anzele Parkındaki süs havuzu çocukların serinleme merkezi oldu. Buraya gelen çocuklar, tehlikeye aldırış etmeden yaklaşık 3 metrelik duvardan süs havuzlarına atlayıp serinlemenin yollarını arıyor. Süs havuzuna serinlemeye gelen çocuklar, "Okullar tatil oldu. Sıcaklar nedeni ile evde oturamaz duruma geldik. Farklı havuzlara gitmek istiyoruz ama paramız yok. Burası ücretsiz olduğu için Anzele Parkına gelip serinlemeye çalışıyoruz" dedi.

Öte yandan uzmanlar, sıcakların arttığı bu günlerde yaşlı, çocuk, hamile ve kronik hastalığı bulunan vatandaşları, güneş ışınlarının etkili olduğu öğlen saatlerinde dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

Aydın Yorat - Emrah Kızıl

