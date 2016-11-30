Olay, merkez Yenişehir ilçesi Fiskaya semtinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Dicle Üniversite’sinde okuyan 4 öğrenci, balık tutmak için Sur ilçesi Gazi Caddesi’nde bir araya geldi. 4 öğrenci burada aldıkları balık malzemelerinin ardından yürüyerek Dicle Nehri kıyısına inmek istedi. Ancak ellerinde pompalı tüfekler bulunan yüzü maskeli şahıslar, öğrencilerin önlerini keserek, cep telefonlarını alıp, kayıplara karıştı.

Bölgeye gelen polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Burak Emek

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