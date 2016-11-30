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Diyarbakır’da balık tutmaya giden 4 öğrenci gasp edildi

Diyarbakır’da Dicle Nehri’ne balık tutmaya giden 4 öğrenci, yüzleri maskeli ve eli silahlı şahıslar tarafından gasp edildi.


30 Kasım 2016 14:25

Olay, merkez Yenişehir ilçesi Fiskaya semtinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Dicle Üniversite’sinde okuyan 4 öğrenci, balık tutmak için Sur ilçesi Gazi Caddesi’nde bir araya geldi. 4 öğrenci burada aldıkları balık malzemelerinin ardından yürüyerek Dicle Nehri kıyısına inmek istedi. Ancak ellerinde pompalı tüfekler bulunan yüzü maskeli şahıslar, öğrencilerin önlerini keserek, cep telefonlarını alıp, kayıplara karıştı.
Bölgeye gelen polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.  

Burak Emek
DİYARBAKIR 

Etiketler: balık tutmaya giden öğrenciler, gasp


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