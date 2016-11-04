Olay, Diyarbakır'ın merkez dört ilçesinden biri olan Bağlar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, teröristler tarafından Emek Caddesi'nde bulunan ve içerisinde Terörle Mücadele ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nün bulunduğu eski emniyet müdürlüğü binasına saat 08.00 sıralarında bomba yüklü araçla saldırı yapıldı. Şiddetli patlamanın yaşandığı bölgede bombalı saldırının ardından teröristler tarafından emniyet binasına uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Güvenlik güçlerinin de karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Yaklaşık 6-7 dakika süren çatışma teröristlerin ara sokaklara kaçmasıyla sona erdi. Çatışmanın ardından şiddetli patlamanın yaşandığı bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulans ve vatandaşların araçlarıyla çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Saldırıda ilk belirlemelere göre, 1 kişi hayatını kaybederken, aralarında durumu ağır olanların da bulunduğu 50'nin üzerinde kişinin yaralandığı öğrenildi.

Yaralıların çoğunluğunun iş yerlerine ve okullarına gitmek üzere bölgede yürüyen ya da araç bekleyen vatandaşlar olduğu tahmin ediliyor. Patlamada emniyet binası büyük hasar görürken, binanın yaklaşık 600 metre çevresindeki binalarda da hasar oluştu. Emniyet binasına yakın bölgedeki binalardan bazılarının duvarlarının yıkıldığı görüldü.

Bölgede bulunan birçok bina ve iş yerlerinin ise camları kırıldı. Emniyet binası önünde park halinde bulunan çok sayıda araç hurdaya dönerken, bir özel halk otobüsü de büyük hasar gördü. Geniş güvenlik önlemlerinin sürdüğü bölgede UMKE, 112 ve itfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, terör soruşturması çerçevesinde dün gece saatlerinde evlerine yapılan operasyonla gözaltına alınan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Diyarbakır Milletvekilleri Nursel Aydoğan ve Ziya Pir'in de emniyet binasında bulunduğu iddia edildi.

Aydın Yorat - Burak Emek - Emrah Kızıl - Mehmet Pişkin