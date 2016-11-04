Yaralılardan 1 polis, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Şehit polisin, yaklaşık 2 ay önce Diyarbakır’a tayininin çıktığı ve eşinin hamile olduğu öğrenildi.

Olay, Diyarbakır'ın merkez dört ilçesinden biri olan Bağlar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, teröristler tarafından Emek Caddesi'nde bulunan ve içerisinde Terörle Mücadele ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nün bulunduğu eski emniyet müdürlüğü binasına saat 08.00 sıralarında bomba yüklü araçla saldırı yapıldı. Şiddetli patlamanın yaşandığı bölgede bombalı saldırının ardından teröristler tarafından emniyet binasına uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Güvenlik güçlerinin de karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Yaklaşık 6-7 dakika süren çatışma teröristlerin ara sokaklara kaçmasıyla sona erdi. Çatışmanın ardından şiddetli patlamanın yaşandığı bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulans ve vatandaşların araçlarıyla çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Saldırıda ilk belirlemelere göre, 1 kişi hayatını kaybederken, aralarında durumu ağır olanların da bulunduğu 50'nin üzerinde kişinin yaralandığı öğrenildi.

Yaralıların çoğunluğunun iş yerlerine ve okullarına gitmek üzere bölgede yürüyen ya da araç bekleyen vatandaşlar olduğu tahmin ediliyor. Patlamada emniyet binası büyük hasar görürken, binanın yaklaşık 600 metre çevresindeki binalarda da hasar oluştu. Emniyet binasına yakın bölgedeki binalardan bazılarının duvarlarının yıkıldığı görüldü.

Bölgede bulunan birçok bina ve iş yerlerinin ise camları kırıldı. Emniyet binası önünde park halinde bulunan çok sayıda araç hurdaya dönerken, bir özel halk otobüsü de büyük hasar gördü. Geniş güvenlik önlemlerinin sürdüğü bölgede UMKE, 112 ve itfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, terör soruşturması çerçevesinde dün gece saatlerinde evlerine yapılan operasyonla gözaltına alınan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Diyarbakır Milletvekilleri Nursel Aydoğan ve Ziya Pir'in de emniyet binasında bulunduğu iddia edildi.

Polisten Diyarbakırlılara sağduyu çağrısı

Diyarbakır’daki bombalı araç saldırının ardından toplanan grup polis ekiplerine taş atıp saldırmak isterken, polis ekipleri araçlardan anons yaparak halkı sağduyulu olmaya çağırdı. Kalabalığa hitap eden polis memuru günün dayanışma günü olduğunu söylerken, bir vatandaş da Kürtçe anons ederek halkı sükunete davet etti.

Diyarbakır Bağlar ilçesi Emek Caddesi üzerinde bulunan Terörle Mücadele Şube ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü binalarına yönelik düzenlenen bombalı araçlı saldırı sonrasında emniyet binaları ile çevredeki birçok bina kullanılmaz hale geldi. Çevrede birçok binada hasar meydana gelirken, yaklaşık 10 bina kullanılamaz hale geldi. Olayın ardından bölgeye gelen polis ekipleri bölgeyi güvenlik şeritleri ile kapattı. Bölgede toplanan ve yaralıların olduğunu belirten vatandaşlar polis ekipleri ile tartışıp, ekiplere taş atmaya başladı. Grup arasında çıkan taşkınlıkta link edilmek istenen 2 kişi polis ekipleri tarafından kurtarıldı.

“Gün dayanışma günüdür”



Bölgeye toplanan grup polis aracına yürümek istedi. Araçtan inen 2 polis havaya ateş açarak grubu dağıtmaya çalıştı. Ardından anons aracındaki mikrofonu eline alan bir polis, “Gün dayanışma günüdür. Lütfen el birliği ile Diyarbakır’ı hak ettiği yere taşıyalım. Biz bu günleri Allah’ın izniyle atlatacağız” anonsu yaptı. Daha sonra bir vatandaş da halkı sakinleştirmek için polisin mikrofonundan Kürtçe anons yaptı. Kürtçe anons yapan vatandaş, “Hepimizin yaralıları var, acı çekiyoruz. Hepimiz birbirimize yardımcı olmak durumundayız. Lütfen sakin olalım” dedi.

Bölgede gergin bekleyiş devam ediyor.

