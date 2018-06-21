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Diyarbakır’da can pazarı! 3’ü çocuk 6 yaralı...

Diyarbakır’da dün gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 3’ü çocuk 6 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, adeta zamanla yarışarak yaralıları devrilen araçlardan çıkarmaya çalıştı.

Diyarbakırda can pazarı! 3ü çocuk 6 yaralı...

21 Haziran 2018 10:45

Kaza Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Ahmet Kaya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 66 AN 413 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 47 LB 793 plakalı minibüse çarptı. Kazada, otomobil ve minibüste bulunan 3’ü çocuk 6 kişi yaralandı. Olayı gören vatandaşlar, yaralıları kurtarmak için adeta zamanla yarıştı. İtfaiye ve sağlık ekiplerinden önce araçlardaki yaralılara müdahale eden vatandaşlar, hurdaya dönen araçlardaki yaralıları tek tek çıkardı. 

Daha sonra olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye sevk etti. 

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.  

Aydın Yorat - Murat Başal

 

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