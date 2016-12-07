Olay, merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi 1154'üncü sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 21.30 sıralarında 155'i arayan bir vatandaş, ilçedeki olaylarda polise roketatarlı saldırıda bulunan 'Çeko Doğan' kod adlı YDG-H'lının üzerinde silah olduğu ve polise eylem yapabileceği ihbarında bulundu. İhbar üzerine harekete geçen özel harekat polisleri, kısa süre içerisinde olay yerine gelerek, teröristi tespit etti. Terörist, polisin yaptığı "Dur" ihtarı üzerine belinde bulunan tabancayı çıkararak ateş açmaya kalkıştığı sırada, vurularak etkisiz hale getirildi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Güvenlik şeridi oluşturan polis, olay yerinde ve şahsın üzerinde incelemelerde bulundu. Çeko Doğan kod adlı teröristin Hani ilçesi nüfusuna kayıtlı Doğan Pekdoğan olduğu belirlendi. Ceset, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze aracıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Teröristin üzerinden çıkan tabanca ise incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Bağlar ilçesi Cengizler Caddesi üzerinde de önceki akşam saatlerinde PKK'nın dağ kadrosundan kente sansasyonel eylem yapmak amacıyla geldikleri belirlenen 2 terörist, polisle girdikleri çatışmanın ardından yakalanmıştı.

Burak Emek - Mehmet Pişkin

