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Diyarbakır’da DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı

Diyarbakır’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik 21 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 18 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, Tevhid Kitapevi’nin kepenkleri kırılarak, açılırken, gözaltına alınan şüphelilerden bazılarının bombalı saldırı hazırlığında olduğu öğrenildi.

Diyarbakırda DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı

19 Ekim 2016 09:15
Diyarbakır’da DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şube Müdürlükleri tarafından terör örgütü DEAŞ’a yönelik merkez Bağlar ile Kayapınar ilçelerinde bulunan 21 adrese bugün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyona çok sayıda polis katıldı. Operasyon düzenlenecek ev ve iş yerlerinin çevresinde zırhlı araçlarla güvenlik önlemleri alınmasının ardından belirlenen adreslere giren polis, 18 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Şüphelilerden bazılarının bombalı saldırı hazırlığında olduğu öğrenildi. 

Öte yandan, 21 adres arasında bulunan merkez Bağlar ilçesi Gürsel Caddesi’nde IŞİD’e yakınlığıyla bilinen Tevhid Kitapevi’ne de operasyon düzenlendi. Polis, kitapevinin kepenklerini kırarak, içeriye girdi.
Operasyonda, silah, örgütsel doküman ve terör örgütünü simgeleyen bez parçaları da ele geçirildi.  

Mehmet Pişkin – Burak Emek
DİYARBAKIR

Etiketler: DEAŞ, diyarbakır


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