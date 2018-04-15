Diyarbakır’da feci kaza: 1 ölü, 13 yaralı

Kaza, 14.30 sıralarında, Silvan karayolu Çemberli köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır istikametine doğru seyir halinde bulunan 13 AT 078 plakalı hafif ticari araç, lastiğinin patlaması sonucu yoldan çıkarak, karşı yönden gelen 21 SZ 787 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki araç da yoldan çıkarak, şarampole yuvarlandı. Kazada, 14 kişi yaralandı. Kazayı görevden dönerken fark eden güvenlik güçleri, bir taraftan yaralıların yardımına koşarken, diğer taraftan da itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, aralarında araçlarda sıkışanların da bulunduğu yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralılardan biri hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan, olay yerinden geçen düğün konvoyundaki 5 araç da birbirine girdi. Bu kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.

Emrah Kızıl

