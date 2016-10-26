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Diyarbakır'da HDP'liler esnafa saldırdı

Diyarbakır’da, Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Gültan Kışanak ve Fırat Anlı’nın gözaltına alınmasının ardından kentteki gergin bekleyiş devam ediyor. HDP'lilere tepki gösteren esnafı ise toplanan grup darp etti.

Diyarbakırda HDPliler esnafa saldırdı

26 Ekim 2016 17:20
Diyarbakır'da HDP'liler esnafa saldırdı - Tıkla İzle

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Gültan Kışanak ve Fırat Anlı, dün akşam yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı. Kışanak ve Anlı’nın gözaltına alınmasının ardından güvenlik güçleri gece geç saatlerde belediye binasına gelerek arama başlattı. Aramalar sabah erken saatlere kadar sürerken, polis belediye binasının etrafını ablukaya alarak bariyerle kapattı. Sabah saatlerinde çalışanlar dışında belediye banasına girişlere izin verilmezken, DBP’nin çağrısı üzerine toplandı. Belediye binası önünde toplanan grup, slogan atınca polis dağılmaları için anons yaptı. Polis, dağılmayan gruba tazyikli su, biber gazı ve gaz bombaları ile müdahale etti.

Eski vekil gözaltına alındı
Polisin müdahalesinin ardından dağılan grup bir süre sonra tekrar toplandı. Bunun üzerine güvenlik güçleri, kalabalıktaki vatandaşları gözaltına almaya başladı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde bulunan HDP Batman eski milletvekili Ayla Akat ile beraber çok sayıda kişi gözaltına alınarak araca bindirildi. Bu sırada bir esnaf, toplanan HDP’lilere tepki gösterdi. Tepki gösteren esnafı toplanan grup darp etti. Esnafı grubun elinden polis kurtardı.

Yüksekdağ açıklama yaptıktan sonra ayrıldı
Polisin gözaltı yapmasının ardından bölgeye HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ geldi. Belediye karışışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Yüksekdağ, Kışanak ve Anlı’ya yönelik gözaltıları kabul etmediklerini belirterek, bu durumun kayyuma hazırlık olduğunu savundu. Figen yüksekdağ ve beraberindeki HDP’li vekiller bir süre vatandaşlarla kaldıktan sonra bölgeden ayrıldı.
Bir grup vatandaşın belediye karşısındaki bekleyişi sürüyor.

AYDIN YORAT-EMRAH KIZIL 

Etiketler: diyarbakır, Fırat Anlı, Gültan Kışanak, Hdp


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