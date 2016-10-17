GGC’nin bu yıl 31’incisini düzenlediği ve sonuçları 29 Eylül’de açıklanan “Yılın Başarılı Gazetecileri” yarışması ödülleri törenle verildi. Bir otelde düzenlenen törene, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Fırat Anlı, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Dara Akar, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Sayar (DTSO), Ticaret Borsası (DTB) Başkan Vekili Şehmus Ayan, Doğu Güneydoğu Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonu (DOGÜNSİFED) Başkanı Şahismail Bedirhanoğlu, Diyarbakır Sanayici ve İş İnsanları (DİSİAD) Derneği Başkanı Burç Baysal, Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Murat Karagüzel, GGC Başkanı Veysi İpek ve çok sayıda gazeteci katıldı. Tören, Türkiye Haber Kameramanları Derneği’nin meslekte 20 yılını dolduran gazetecilere plaket vermesiyle başladı. Törenin açılış konuşmasını yapan GGC Başkanı Veysi İpek, bölgede çalışan gazetecilerin yaşadıkları zorluklara dikkat çekti.

İHA’ya 2 ödül

Törende, İHA muhabiri Aydın Yorat, "Tahir Elçi öldürüldü" görüntüsüyle ’Görüntü’ dalında, İHA muhabiri Burak Emek ise, "Bağlar’da çatışma, yaralı polise vatandaş siper oldu" haberiyle "TV Haber" dalında birincilik ödülü aldı. Yorat’ın ödülünü DTSO Başkanı Ahmet Sayar, Emek’in ödülünü ise AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal verdi. Törende, yazılı haber dalında DHA’dan Felat Bozarslan, fotoğraf dalında Habertürk gazetesinden Mehmet Kayahan, Kürtçe haber dalında TRT Kurdi’den Ahmet Yukuş, Radyo Haber Program dalında TRT Diyarbakır Radyosu’ndan Devrim Yiğit, Kürtçe Haber Program dalında TRT Kurdi’den Neşe Kaya, gazete sayfa düzeni dalında Tigris gazetesinden Ali Vuranel ve Özcan Yıldız birincilik ödülü aldı. Yazılı haber dalında İlk Haber Gazetesi’nden Adnan Avuka, görüntü dalında ATV’den Orhan Şener, Kürtçe haber dalında WAAR TV’den Meral Aydoğan, gazete sayfa düzeni dalında ise Çermik gazetesinden Levent Boztepe’nin eserleri ise mansiyona değer bulundu. Jüri özel ödülü ise, Sur ilçesinde öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi anısına ve Diyarbakır Barosu ile 15 Temmuz’da darbe girişiminde bulunanlara karşı canı pahasına demokrasiyi savunarak şiddete karşı direnenlere verildi.