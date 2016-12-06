Belediye binalarındaki aramaların ardından ekipler, Kayapınar Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Ali Aydın ve Yenişehir Belediyesi Eş Başkanı Selim Kurbanoğlu'nu evlerinde gözaltına aldı.

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince merkez Kayapınar ve Yenişehir İlçe Belediye binalarına terör operasyonu yapıldı. Sabaha karşı düzenlenen operasyona özel harekat polisleri de destek verdi. Çok sayıda zırhlı aracın konuşlandırıldığı belediye binalarındaki aramalar 3 saat sürdü. Ekipler bu kez "Terör örgütüne üye olmak" ve "Terör propagandası yapmak" suçlarından hakkında yakalama kararı çıkarılan Kayapınar İlçe Belediyesi Eş Başkanı Aydın ve Yenişehir İlçe Belediyesi Eş Başkanı Kurbanoğlu’nun evlerinde arama yaptıktan sonra başkaları gözaltına aldı.

Gözaltına alınan Aydın ve Kurbanoğlu'nun emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Burak Emek