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Diyarbakır’da kaçakçılara 1.5 milyonluk darbe

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’nce düzenlenen 4 ayrı kaçakçılık operasyonunda piyasa değeri toplam 1 milyon 482 bin 100 TL olan yüklü miktarda kaçak sigara, puro ve tütün ele geçirildi.

Diyarbakırda kaçakçılara 1.5 milyonluk darbe

01 Ekim 2016 13:25

Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada, kentte haksız kazanç sağlamak amacıyla kaçakçılık yapan şahıs ve organizasyonların deşifresine yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 4 ayrı operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, “Operasyonlarda piyasa değeri 1 milyon 437 bin 100 TL olan 205 bin 300 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir. Ayrıca ilimizde hizmet vermekte olan bir kargo firmasının aktarım merkezine yapılan operasyonda çuval ve kargo kolileri içerisinde bulunan piyasa değeri 45 bin TL olan 346 kilogram pipo tütünü, 300 kilogram nargile tütünü ve 4 bin 500 adet puro ele geçirilmiştir. Yapılan operasyonlarla ilgili olarak 5 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılmış, kaçak sigara ve diğer kaçak tütün mamullerinin taşımacılığında kullanıldığı tespit edilen 2 araca ise el konulmuştur. İlimizde halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması, haksız kazanç sağlayan suç organizasyonlarına karşı yürütülen çalışmalara aralıksız ve kararlı bir şekilde devam etmektedir” denildi.


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