Polisin saldırıya silahla karşılık vermesinin ardından kaçan teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunun 1’inci kilometresinde bulunan AK Parti Diyarbakır İl binasına 50 metre mesafedeki polis noktasına, araçtan yüzleri maskeli teröristler tarafından EYP atıldı. Polisin ateşle karşılık vermesi üzerine teröristler, geldikleri araca binerek bölgeden uzaklaştı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda zırhlı araçlarla özel harekat polisleri sevk edildi. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis, kaçan teröristlerin yakalanması için geniş kapsamlı operasyon başlattı.

Öte yandan, bugün Tunceli-Ovacık yolunda güvenlik noktasına araçla gelen 4 kişi, şüphe üzerine durdurulmuş araçtan inen bir şahıs, polise el bombalı saldırı girişiminde bulunduğu sırada vurularak etkisiz hale getirilmişti.

Burak Emek

