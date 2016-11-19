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Diyarbakır'da polise saldırı: 1 polis yaralı

Diyarbakır'da devriye görevi yapan zırhlı polis aracına teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 polis memuru yaralanırken, saldırgan 2 teröristten biri ölü olarak ele geçirildi.

Diyarbakırda polise saldırı: 1 polis yaralı

19 Kasım 2016 17:53
Diyarbakır'da polise saldırı: 1 polis yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, saldırı 17.20'de sıralarında Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Toptancılar Sitesi yakınlarında meydana geldi. Toptancılar Sitesi Yenihal Caddesi'nde devriye görevi yapan zırhlı polis aracına 2 terörist tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Polis ekiplerinin anında karşılık vermesi ile çıkan çatışmada 1 polis memuru yaralandı, 1 terörist ise öldürüldü. Kaçan teröristin yakalanması için bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

Teröristlerin ilk ateşinde yaralanan polis memuru bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, olay yerine giden ekipler çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi. 

Aydın Yorat - Burak Emek

Etiketler: 1 polis yaralı, diyarbakır, polise saldırı


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