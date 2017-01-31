Son günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı geçtiğimiz günlerde yerini yağışlı havaya bıraktı. Dün akşam saatlerinden itibaren aralıksız devam eden kar yağışı nedeni ile kent beyaza bürünürken, trafikte aksamalar yaşandı. Kar yağışının etkisi ile oluşan buzlanma şoförlere zor anlar yaşattı. Kaygan zeminin azizliğine uğramak istemeyen vatandaşlar da kaldırım kenarlarından ilerledi.

Öte yandan kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar da Diyarbakır Surları etrafında toplanarak kartopu oynamanın keyfini çıkardı. Bazı vatandaşlar, kartpostallık görüntülerin oluştuğu UNESCO’nun dünya kültürel miraslar listesinde bulunan Diyarbakır Surlarına çıkarken, bazı vatandaşlar ise surların önünde fotoğraf çektirdi.

Sömestr tatili nedeni ile okula gitmeyen çocuklar da kendilerini karın içine attı. Kartopu oynayıp kardan adam yapan çocuklar, doyasıya eğlendi.

Aydın Yorat - Aysel Ertunç