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Diyarbakır’da terör saldırısı engellendi

Diyarbakır Valiliği, Çınar ilçesinde terör örgütü PKK mensupları tarafından el yapımı patlayıcı yerleştirmek amacıyla kazılan 4 metre uzunluğunda ve 1 metre yüksekliğinde tünel tespit edilerek, terör saldırısının engellendiğini bildirdi.

Diyarbakırda terör saldırısı engellendi

01 Kasım 2016 10:31
Diyarbakır’da terör saldırısı engellendi - Tıkla İzle

Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada, kent sınırları içinde faaliyet gösteren bölücü terör örgütünün son zamanlarda yapmış olduğu terör eylemleri neticesinde vatandaşların ekonomik, sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmalarını olumsuz olarak etkilendiği belirtildi. İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla her türlü tedbirin alındığına dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bu tedbirler kapsamında yapılan istihbari çalışmalar ve icra edilen Mayın/EYP araması esnasında, Çınar ilçesi Diyarbakır-Batman karayolu Yuvacık mevkiinde bulunan yolun altına bölücü terör örgütü mensupları tarafından EYP yerleştirmek amacıyla 4 metre uzunluğunda 1 metre yüksekliğinde tünel kazıldığı tespit edilmiştir. Yapılan operasyon neticesinde BTÖ mensuplarının EYP’li saldırı eylemi henüz hazırlık aşamasındayken engellenmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir.”

Mehmet Pişkin 

 

Etiketler: diyarbakır


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