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Diyarbakır’da zehir tacirlerine darbe

Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesinde düzenlenen operasyonda 11 ayrı bölgede 153 bin kök Hint keneviri ve 99 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Diyarbakırda zehir tacirlerine darbe

12 Ağustos 2017 23:37

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığınca, Kocaköy ilçesi Şaklat Mahallesi mülki sınırları içerisinde yasadışı kenevir ekiminin tespitine yönelik icra edilen operasyon neticesinde, 11 ayrı bölgede toplam 99 bin 150 gram kubar esrar, 153 bin 532 kök hint keneviri ve 1 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği ele geçirilmiş, Cumhuriyet Savcılığının talimatı gereğince ele geçirilen kenevir bitkileri numune alınmayı müteakip usulüne uygun olarak yerinde imha edilmiştir” denildi.

Açıklamada ayrıca, “Hani İlçesi Kırım Mahallesi mevkiinde patlayıcı madde yapımında kullanılan 5-6 ton gübrenin bulunduğu ve Kocaköy İlçesi Şaklat mahallesi mülki sınırları içerisinde yasadışı kenevir ekimi yapıldığına ilişkin elde edilen istihbari bilgilere istinaden, şüpheli şahısların yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi maksadıyla, 10-11 Ağustos 2017 tarihleri arasında operasyonel faaliyet icra edilmiştir. Devam eden operasyonda, Hani İlçesi Kırım mahallesi mevkiinde 5-6 ton gübrenin bulunabileceği bölgede, 2 bölücü terör örgütü mensubunun görülmesi üzerine temas sağlanmış, ancak teröristler ateşe karşılık vermeden bölgeden uzaklaşmışlardır. Temas bölgesi çevresinde yapılan aramada, 1 adet el dürbünü, su şişesi, şemsiye ve gömlek gibi yaşamsal malzemeler ele geçirilmiştir. Operasyon bölgesinde İHA/İKU marifetiyle tespit edilen, şüpheli bir aracın takibi sonrasında icra edilen faaliyetlerde, “Terör örgütü propagandası yapmak” suçundan aranan 1 şahıs ile “Yoklama kaçağı” suçundan aranan 1 şahıs olmak üzere toplam 2 şahıs yakalanmış, adli aramalarda 5 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği ele geçirilmiştir. Yakalanan şahıslar ve ele geçirilen delil niteliğindeki malzemelerle ilgili olarak kriminal incelemelere başlanılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Etiketler: diyarbakır, hint keneviri


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