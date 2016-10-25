Diğer
Kategoriler

Diyarbakır'daki DEAŞ davasında 12 tahliye

Diyarbakır’da, 25 Kasım 2015’te 2 polisin şehit olduğu, 5 polisin yaralandığı çatışmanın ardından düzenlenen DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 16 zanlı, bugün hakim karşısına çıktı. Mahkeme, yaklaşık bir yıl sonra görülen ilk duruşmada, 15 tutukludan 12’sine tahliye kararı verdi.

Diyarbakırdaki DEAŞ davasında 12 tahliye

25 Ekim 2016 18:31

Diyarbakır’da, 25 Kasım 2015’te Huzurevleri semtinde bulunan DEAŞ hücre evine baskın düzenlenmiş, çıkan çatışmada 2 polis şehit olmuş, 5 polis yaralanmış ve 7 DEAŞ’lı ölü ele geçirilmişti. Olayın ardından düzenlenen operasyonlarda 17 kişi gözaltına alınmış, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan 15 kişi Diyarbakır ve Gaziantep’teki cezaevlerine sevk edilmişlerdi.

Tutuklu bulunan zanlılar bugün ilk defa hakim karşısına çıktı. Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Gaziantep L Tipi Cezaevi’nde bulunan Veysi Ö., Mahmut D., Baran Y., Abdurrahman S., Mikail İ., Orhan T., Nihat T., İrfan Ç. Ve Cafer E. SEGBİS yöntemi ile duruşmaya katılırken, Osman U., Mustafa B., Muhammed A., Ömer B. ve Mustafa B. ile tutuksuz sanıklar Mehmet E., Jülide Ç. duruşmada hazır bulundu.

Sanıkların kimlik tespitlerinin ardından mahkeme heyeti savunmaları için kendilerine söz verdi.
Sanıkların savunmalarının ardından iddia makamı, ön görülen ceza miktarı ve verilmesi beklenen cezanın dikkate alınarak tutuklama talebinin ölçülü olması ve adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağını belirterek, Orhan T, Osman U., Mustafa B., Nihat T., Mahmut D., Mikail İ., Muhammed A., İrfan Ç., Ömer B., Mustafa B. ve Emrah E.’nin tutukluluk halinin devamına, tutuklulukta geçirdikleri süre, mevcut delil durumu ve tüm dosya kapsamında birlikte değerlendirildiğinde sanıklar Veysi Ö., Abdurrahman S., Baran Y. Ve Cafer E.’nin tahliyesine karar verilmesini talep etti. Sanık avukatların dinlenmesinin ardından mahkeme, ara verdi.
Daha sonra ara kararını açıklayan mahkeme, sanıklardan Orhan T., Osman U., Mustafa B., Veysi Ö., Mikail İ., Abdurrahman S., Muhammed A., Cafer E., Baran Y., İrfan Ç., Ömer B ve Mustafa B.’nin tutuklulukta geçirdikleri süre ve mevcut delil durumu gözetilerek bilhakkın tahliyelerine karar verdi. Mahkeme ayrıca, tutuklu sanıklar Nihat T., Mahmut D. Ve Emrah E.’nin sanıklar aleyhine kuvvetli suç olgularının mevcut olması, adli kontrol kararının yetersiz kalacağı nedeni ile sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Mahkeme ileri bir tarihe ertelendi. 

Aydın Yorat

Etiketler: 12 tahliye, DEAŞ davası, diyarbakır


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!