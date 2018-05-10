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Diyarbakır’daki kupa finali için hazırlıklar tamamlandı

Ziraat Türkiye Kupası Final maçının oynanacağı Yeni Diyarbakır Stadı’ndaki hazırlıklar tamamlandı. Kupa finalini oynayacak Fenerbahçe ve TM Akhisarspor takımları, konakladıkları otelde maç saatini beklemeye başladı.

Diyarbakırdaki kupa finali için hazırlıklar tamamlandı

10 Mayıs 2018 13:39

Galatasaray’ı eleyen TM Akhisarspor ile ilk maçta Beşiktaş ile 2-2 berabere kalıp tatil edilen ikinci maça Beşiktaş’ın maça çıkmamasıyla 3-0 hükmen galibiyetle adını finale yazdıran Fenerbahçe arasındaki final maçı bugün saat 20.30’da Diyarbakır’da oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası final maçı ile açılışı da yapılacak olan Yeni Diyarbakır Stadı'nda maç öncesi hazırlıklar tamamlandı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı stat çevresinde trafik polisleri, yanlış park eden araçları yoldan kaldırırken, yaklaşık 2 kilometrelik yol boyunca da polis araçları hazır beklemeye başladı.

Stada giden kavşaklara top maketi yerleştirildi 

Öte yandan stada giden caddede bulunan 3 kavşağa da futbol topu maketi yerleştirildi. Birinci kavşakta Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi amblemi, ikinci kavşakta Diyarbakırspor’un renkleri olan kırmızı-yeşil top maketinin yerleştirildiği son kavşağa da Türk bayrağını temsilen kırmızı beyaz renkli maketler yerleştirildi. Kırmızı-beyaz renklerin yerleştirildiği kavşakta da kale ve çizgilerin bulunduğu saha figürü yapıldı.

Takımlar maç saatini beklemeye başladı 

Öte yandan kupa finalinde karşılaşacak olan TM Akhisarspor ile Fenerbahçe kafileleri, dün geldikleri kentte son hazırlıklarını tamamladı. Şanlıurfa yolu üzerinde bulunan bir otelde konaklayan Fenerbahçe’yi küçük taraftar grubu sabahın ilk saatlerine kadar sloganlarla destekledi. Fenerbahçe kafilesinin kaldığı otele ‘Kadim şehir Diyarbakır’a hoş geldiğiniz’ ve 'Şampiyon Fenerbahçe' afişleri asılırken bazı taraftarlar da takım otobüsü önünde selfie çekti. 

Fenerbahçe ve TM Akhisarspor’un kafilelerinin kaldığı otellerin önünde geniş güvenlik önlemleri alındı.  

Aydın Yorat

Etiketler: diyarbakır, kupa finali

 

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