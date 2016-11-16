Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Diyarbakır’daki patlamada yaralanan köpek İstanbul’da tedavi ettirildi

Diyarbakır’daki patlamada yaralanan köpek İstanbul’da tedavi ettirildi

Diyarbakır’da, 4 Kasım’da terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen bombalı saldırıda yaralanan bir köpek, HAYTAP ile Diyarbakır Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği’nce tedavi ettirildi.

Diyarbakırdaki patlamada yaralanan köpek İstanbulda tedavi ettirildi

16 Kasım 2016 11:17
Diyarbakır’daki patlamada yaralanan köpek İstanbul’da tedavi ettirildi - Tıkla İzle

PKK mensupları, 4 Kasım’da Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bulunan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önünde bomba yüklü aracı patlatmış, olayda 2’si polis 11 kişi şehit olmuş, 100’den fazla kişi yaralanmış, çok sayıda bina kullanılamaz hale gelmişti.  Patlamada terrier cinsi bir köpek de ayakları ve boynundan ağır yaralanmıştı. Yaralı köpeğe ulaşan Diyarbakır Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Sevgi Ekmekçiler, sahipsiz köpeği tedavisi yapılması için İstanbul’a gönderdi. Yaklaşık 10 günlük tedavinin ardından yaralı köpek sağlığına kavuştu. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Ekmekçiler, Diyarbakır’da sokaklarda çok fazla hayvan olduğunu, kendilerinin de onlara yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi. Sadece Diyarbakır için değil, bütün bölge için koşturduklarını belirten Ekmekçiler, insanların kendilerini sık sık aradıklarını ifade etti. Ekmekçiler, “Çok fazla ihbar geliyor bize, daha çok hasta hayvan ihbarlarını alıyoruz biz. Biz bu ihbarları belediyeye yönlendiriyoruz, ekipler gidip onları alıyor, barınakta tedavilerini yapıyor biz tedavilerine yardımcı olabilirsek oluyoruz, burada tedavisi yapılamayan hayvanları da başka illere gönderip tedavi ettirdikten sonra sahiplendirmelerini yapıyoruz. Hayvanların da hakları olduğunu bilinmesi, onlara hiçbir şekilde işkence yapılmaması, kötü davranılmaması, yazın susuz, kışın soğuktan korunmalarını yemek ve su vermelerini istiyoruz” dedi.

“10 hayvan kapasiteli kedi evleri yaptık”
Kedilerin soğukta kalmaması için Diyarbakır’da 3 farklı noktada kedi evleri kurduklarını dile getiren Ekmekçiler, şöyle dedi:  “Kedi evlerimiz yaklaşık 10 kedi kapasiteli evler. İki tanesi Üçkuyular TOKİ’de, oraya bıraktık buradaki hayvanseverlerin kontrolünde. İçlerine yemek ve su sürekli bırakılıyor. Bu havanlar barınaklara girip beslenip çıkabiliyorlar, veya burada kalabiliyorlar. Bir tanesini de Koşuyolu Parkı’nın içine bıraktık. Aynı şekilde burada da hayvanseverlerin gözetiminde.”

“Sur’daki çatışmalarda 200 hayvanı sahiplendirdik”
Diyarbakır’ın Sur ilçesinde çıkan çatışmalarda hayvanlar için hemen her gün bölgeye gittiklerini aktaran Ekmekçiler, şöyle konuştu: “Sürekli gidip oradaki hayvanları kontrol ediyorduk, besleme yapıyorduk. Çatışmalardan çok fazla etkilenen hayvan oldu. Yaralı, sakatlanmış bir sürü hayvan bulduk. İstanbul’daki arkadaşlarla birlikte onlar bizzat gelip bizlere yardımcı oldular. Onlarla birlikte bu hayvanları üç seferde kurtardık, yaklaşık 200 hayvan topladık. Bunları büyük kentlere gönderdik. Oradaki kliniklere yatırdık, HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu olarak tedavilerini yaptırdık, neredeyse çoğunu sahiplendirdik.”

“Patlamada yaralanan köpeği İstanbul’da tedavi ettirdik”
Patlamaların, terör saldırıların çok kötü olduğuna dikkat çeken Ekmekçiler, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Diyarbakır’daki patlamada birçok insan zarar gördü. Şehitler oldu, ölenler oldu, yaralılar oldu. Hayvanlar da bu durumdan etkilendi. Bize bir tane küçük terrier cinsi köpek geldi. Patlamadan yaralanmış, muhtemelen evden fırlamış diye düşünüyoruz biz, sahibi de muhtemelen yaralanmış veya ölmüştür. Sokakta bulunmuş hayvan. Getirildi, biz hayvanın durumunun çok kötü olduğu için, burada tedavisi mümkün olmadığı için hayvanı İstanbul’a gönderdik. İstanbul’da veteriner fakültesinde ameliyatı yapıldı. şu anda klinikte tedavisi devam ediyor. Bir 15 gün daha devam edecek. Şu anda çenesi kilitlenmiş, atele alınmış, tüp açılmış, tüp yardımı ile midesine besleme yapılıyor. 15 gün öyle kalacak, 15 gün sonra açılacak ateli ve normal beslemeye geçecek. Tam anlamıyla iyileştikten sonra hayvanı sahiplendireceğiz.”

AYDIN YORAT 

Etiketler: diyarbakır, pkk


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!