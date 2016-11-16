PKK mensupları, 4 Kasım’da Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bulunan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önünde bomba yüklü aracı patlatmış, olayda 2’si polis 11 kişi şehit olmuş, 100’den fazla kişi yaralanmış, çok sayıda bina kullanılamaz hale gelmişti. Patlamada terrier cinsi bir köpek de ayakları ve boynundan ağır yaralanmıştı. Yaralı köpeğe ulaşan Diyarbakır Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Sevgi Ekmekçiler, sahipsiz köpeği tedavisi yapılması için İstanbul’a gönderdi. Yaklaşık 10 günlük tedavinin ardından yaralı köpek sağlığına kavuştu. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Ekmekçiler, Diyarbakır’da sokaklarda çok fazla hayvan olduğunu, kendilerinin de onlara yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi. Sadece Diyarbakır için değil, bütün bölge için koşturduklarını belirten Ekmekçiler, insanların kendilerini sık sık aradıklarını ifade etti. Ekmekçiler, “Çok fazla ihbar geliyor bize, daha çok hasta hayvan ihbarlarını alıyoruz biz. Biz bu ihbarları belediyeye yönlendiriyoruz, ekipler gidip onları alıyor, barınakta tedavilerini yapıyor biz tedavilerine yardımcı olabilirsek oluyoruz, burada tedavisi yapılamayan hayvanları da başka illere gönderip tedavi ettirdikten sonra sahiplendirmelerini yapıyoruz. Hayvanların da hakları olduğunu bilinmesi, onlara hiçbir şekilde işkence yapılmaması, kötü davranılmaması, yazın susuz, kışın soğuktan korunmalarını yemek ve su vermelerini istiyoruz” dedi.

“10 hayvan kapasiteli kedi evleri yaptık”

Kedilerin soğukta kalmaması için Diyarbakır’da 3 farklı noktada kedi evleri kurduklarını dile getiren Ekmekçiler, şöyle dedi: “Kedi evlerimiz yaklaşık 10 kedi kapasiteli evler. İki tanesi Üçkuyular TOKİ’de, oraya bıraktık buradaki hayvanseverlerin kontrolünde. İçlerine yemek ve su sürekli bırakılıyor. Bu havanlar barınaklara girip beslenip çıkabiliyorlar, veya burada kalabiliyorlar. Bir tanesini de Koşuyolu Parkı’nın içine bıraktık. Aynı şekilde burada da hayvanseverlerin gözetiminde.”

“Sur’daki çatışmalarda 200 hayvanı sahiplendirdik”

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde çıkan çatışmalarda hayvanlar için hemen her gün bölgeye gittiklerini aktaran Ekmekçiler, şöyle konuştu: “Sürekli gidip oradaki hayvanları kontrol ediyorduk, besleme yapıyorduk. Çatışmalardan çok fazla etkilenen hayvan oldu. Yaralı, sakatlanmış bir sürü hayvan bulduk. İstanbul’daki arkadaşlarla birlikte onlar bizzat gelip bizlere yardımcı oldular. Onlarla birlikte bu hayvanları üç seferde kurtardık, yaklaşık 200 hayvan topladık. Bunları büyük kentlere gönderdik. Oradaki kliniklere yatırdık, HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu olarak tedavilerini yaptırdık, neredeyse çoğunu sahiplendirdik.”

“Patlamada yaralanan köpeği İstanbul’da tedavi ettirdik”

Patlamaların, terör saldırıların çok kötü olduğuna dikkat çeken Ekmekçiler, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Diyarbakır’daki patlamada birçok insan zarar gördü. Şehitler oldu, ölenler oldu, yaralılar oldu. Hayvanlar da bu durumdan etkilendi. Bize bir tane küçük terrier cinsi köpek geldi. Patlamadan yaralanmış, muhtemelen evden fırlamış diye düşünüyoruz biz, sahibi de muhtemelen yaralanmış veya ölmüştür. Sokakta bulunmuş hayvan. Getirildi, biz hayvanın durumunun çok kötü olduğu için, burada tedavisi mümkün olmadığı için hayvanı İstanbul’a gönderdik. İstanbul’da veteriner fakültesinde ameliyatı yapıldı. şu anda klinikte tedavisi devam ediyor. Bir 15 gün daha devam edecek. Şu anda çenesi kilitlenmiş, atele alınmış, tüp açılmış, tüp yardımı ile midesine besleme yapılıyor. 15 gün öyle kalacak, 15 gün sonra açılacak ateli ve normal beslemeye geçecek. Tam anlamıyla iyileştikten sonra hayvanı sahiplendireceğiz.”

AYDIN YORAT