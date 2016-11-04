Radyo Televizyon Üst Kurulu, Başbakanlığın yazısı ile Diyarbakır Bağlar'daki patlamaya ilişkin geçici yayın yasağı getirildiğini bildirdi. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünün Bağlar ilçesindeki ek binası önünde saldırı düzenlendi. Saldırının bombalı araçla gerçekleştirildiği belirtiliyor.

İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 50'den fazla kişi yaralandı. Saldırının bomba yüklü araçla gerçekleştirildiği belirtildi. Saldırının ardından çatışma çıktı. Saat 8 civarında meydana gelen patlama sonrası çevredeki çok sayıda bina ve araç zarar gördü.