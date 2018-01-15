'Doçentlik sürecinde üniversitelerin kriter belirlemesi adaylar arasında rekabeti arttıracak'

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), ‘Yardımcı Doçentliğin Kaldırılması’ ve ‘Doçentlik Süreçleri’ne ilişkin yasa teklifi önerisine dair hazırladığı soru ve cevapları kamuoyu ile paylaştı. İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak da bu yeni tasarıyı değerlendirdi.

İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, akademik hayat boyunca kazanılmış en önemli akademik unvanın ‘doktora’ olduğunu vurgulayarak, “YÖK tarafından yapılan bu düzenlemeler ile doktora sonrasında öğretim üyeliğine geçiş süreci hızlanacaktır. Açık bir şekilde akademik hayat boyunca aldığımız en önemli unvan ‘doktora’dır. Bu aşamadan sonra ‘Yardımcı Doçentlik’ kadrosu yerine dünyada gelişmiş yükseköğretim sistemlerinin örnek alınarak getirilen ‘Doktor Öğretim Görevlisi’ kadrosu geçici bir kadrodur. Doçentlik sürecinde yapılan iyileştirmeler ve düzenlemelerle birlikte artık ‘doktor’ unvanını alan bir akademisyen hızlı bir şekilde ‘doçent’ olabilecektir” ifadelerini kullandı.

“Doçentlik sürecinde sözlü sınavın kaldırılması da süreci hızlandıran adımlardan birisidir”

Doçentlik sürecine ilişkin yapılan köklü değişikliklere dikkat çeken Prof. Dr. Mahmut Ak, “Doçentlik sürecinde sözlü sınavın kaldırılması da süreci hızlandıran adımlardan birisidir. Özellikle sözlü sınavlarda karşımıza çıkan problemlerin başında nesnel olmayan değerlendirmeler gelmektedir. Yeni düzenleme ile eser incelemesini başarı ile tamamlayan adaylara ‘Doçentlik Yeterlik Belgesi’ verilecektir. Adayların doçent kadrosuna atanması süreci ise Üniversiteler tarafından yürütülecektir” diye konuştu.

Dil puanı ile ilgili düzenlemelere de değinen Rektör Mahmut Ak, “Mevcut sistemde doçentlik için asgari 65 olan yabancı dil puan şartı, doktora için gerekli olan asgari 55 puandan aşağı olmamak kaydıyla ilgili üniversite tarafından belirlenebilecektir. Yabancı dil puanının yükseltilmesi tamamıyla üniversitelerin yetkili kurullarında olacaktır” dedi.

“Adaylar arasında rekabet artacak, proje ve nitelikli yayın sayısı da yükselecektir”

İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, YÖK tarafından Üniversitelere verilen yetkinin önemine dikkat çekerek, “Üniversiteler misyon farklılaşması çerçevesinde kendi amaçlarına uygun kriterler belirleyip, nitelikli öğretim üyesi seçme şansına sahip olabileceklerdir. Bununla birlikte adaylar arasında rekabet artacak, proje ve nitelikli yayın sayısı da yükselecektir. Biliyorsunuz son yapılan dünya sıralamalarında yayın konusunda ortaya şöyle bir gerçek çıktı. Ülkemizin bilimsel yayın sayısı artmakla birlikte, nitelikli dergilerde yayın sayımızda azalma görünmektedir. Bu düzenleme ile nitelikli dergilerde yayın sayımızda bir artma bekliyorum” değerlendirmesinde bulundu.

“50 bin kişilik öğretim üyesi açığının kapanmasına katkı sağlamış olacak”

‘Doktor Öğretim Görevlisi’ kadrosunun da Üniversiteler açısından çok önemli anlamlar taşıdığını ifade eden Mahmut Ak, konuşmasına şu şekilde devam etti: “Doktor Öğretim Görevlisi kadrosuna geçecek olanlar, şu anda öğretim görevlisi olarak görev yapanların aksine yasayla birlikte ‘öğretim üyesi’ statüsü kazanacaklardır. Yasa ile öğretim üyesi olan ‘Doktor Öğretim Görevlileri’, üniversitelerimizde öğretim üyesi bulamamaktan dolayı açılamayan programların açılmasına kolaylık sağlayacaklardır. Doktor Öğretim Görevlisi kadrosunda görev yapacak olan akademisyenler tez danışmanlığı yapabilecek, bu da lisansüstü mezun sayısının artmasına katkı sağlamış olacaktır. Bu yasa ülkemizdeki 50 bin kişilik öğretim üyesi açığının kapanmasına katkı da sağlamış olacaktır. ‘Doktoralı Öğretim Görevlisi’ kadrosunun aylık ücretleri de yardımcı doçent kadrosuna göre daha iyi olacaktır. Bu durumu dikkate alarak diğer unvan ve kadrolarda da yeni düzenlemelere gidilmesi uygun olacaktır”.